Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) L’edizione online della Gazzetta dello Sport riporta le dizioni di Lilian Thuran sul caso Balotelli. L’ex di Juventus e Parma ha parlato a Radio24. “Non bisogna accettare come una cosa naturale il razzismo. Bisogna denunciare. Per questo, secondo me, l’del Verona, Juric, è una persona molto pericolosa, perché ha detto di non aver sentito niente. La Lega dovrebbe intervenire e squalificarlo. Anche gli allenatori che non fanno i discorsi giusti devono essere squalificati”. Le cose, di, inizieranno a cambiare quando i giocatori prenderanno unaforte e“Il giorno in cui i giocatori che non subiscono il razzismo usciranno dal campo le cose inizieranno a cambiare. Tante volte le persone che non subiscono il razzismo non ne capiscono la violenza. Quanti allenatori e giocatori bianchi avete visto uscire dal campo dicendo ai propri ...

napolista : #Thuram: “#Ancelotti è stato l’unico allenatore che ha preso una posizione chiara sul #razzismo” “Il giorno in cui… - sscalcionapoli1 : Thuram: “Non ho mai visto allenatori o giocatori bianchi lasciare il campo contro il razzismo, solo Ancelotti è sta… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: RADIO 24 - Thuram: 'Non ho mai visto allenatori o giocatori bianchi lasciare il campo contro il razzismo, solo Ancelot… -