Terremoto Centro Italia | a Montegallo una nuova scuola grazie ai reggiani

Terremoto oggi Campania : M 2.6 a Salerno/ Ingv ultime scosse - epicentro a Ricigliano : Terremoto M 2.6 in Campania, Ingv ultime scosse: trema la provincia di Salerno, sisma anche in Puglia, in provincia di Foggia.

Terremoto Centro Italia - nonna Peppina non sarà più sfrattata dalla sua casetta di legno : assolti i tre imputati per abuso edilizio : Giuseppa Fattori, meglio conosciuta come nonna Peppina, ha vinto la sua battaglia. Ora più nessuno la potrà sfrattare dalla sua casetta di legno dove si era trasferita nel 2016 dopo che la sua prima abitazione, sempre a San Martino di Fiastra, nel Maceratese, venne danneggiata dal sisma nel Centro Italia. La notizia arriva dal tribunale di Macerata: il giudice Vittoria Lupi ha assolto i tre imputati, accusati in un primo momento di abuso ...

Terremoto del centro Italia : 3 anni fa il piu' forte sisma dal 1980 : Sono passati tre anni dall'ultimo più potente Terremoto avvenuto sul territorio Italiano, l'evento "madre" dell'estrema sequenza sismica che ha colpito l'Appennino centrale tra 2016 e 2017. Dopo la...

Terremoto Centro Italia : 25mila aziende e stalle sfidano la burocrazia : “Sono 25mila le aziende agricole e le stalle censite che sfidano la burocrazia nei 131 Comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dove c’è una significativa presenza di allevamenti con oltre 100mila animali tra mucche, pecore e maiali, e un rilevante indotto agroindustriale con caseifici, salumifici e frantoi dai quali si ottengono specialità di pregio famose in tutto il mondo“: è quanto afferma la Coldiretti nel triste ...

Terremoto Centro Italia : “Non è un abuso edilizio” - lieto fine per nonna Peppina : Agata non trattiene l’entusiasmo per il lieto fine di una vicenda molto lunga. “Ci ritroveremo nella casetta e apriremo una bottiglia di spumante con qualche dolcetto per festeggiare la caduta dell’accusa di abuso edilizio” dice all’Adnkronos la figlia di nonna Peppina, commentando la decisione del tribunale di Macerata. L’anziana di San Martino di Fiastra era stata sfrattata dalla casetta di legno che le sue ...

Terremoto Centro Italia : domani Norcia ricorda il sisma del 30 ottobre 2016 : In occasione dell’anniversario del Terremoto che ha colpito il Centro Italia il 30 ottobre 2016, domani il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini, si recherà in visita presso i cantieri della Basilica di San Benedetto e della concattedrale di Santa Maria Argentea, interessate dai lavoro di rimozione delle macerie. Come ogni anno, domani alle 07:40, la comunità si ritroverà in piazza San Benedetto per un momento di riflessione e ...

Terremoto in Centro Italia : epicentro a Cascia [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 2 km est da Cascia (Perugia), alle 08:14:39, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Centro Italia: epiCentro a Cascia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Sisma - Coldiretti - allevatori e agricoltori abruzzesi a Roma a 3 anni dal Terremoto Centro Italia : L'Aquila - Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che, anche dall’Abruzzo, questa mattina hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire In piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al Sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle ...

Terremoto Centro Italia : tornano a suonare campane di Muccia : Tre anni dopo il Terremoto del 2016 le campane del Comune di Muccia (Macerata) sono tornate a suonare. Inaugurata nell’area Sae Pian di Giove l’inaugurazione della nuova chiesa di San Biagio, donata dal Consorzio Nazionale Servizi (CNS). Per il sindaco Mario Baroni “e’ stato un giorno di festa, che ha coinvolto tutta la nostra gente, e’ un ritorno alle radici in un vero luogo di culto, fino a ieri tutte le funzioni ...

Terremoto - 4 scosse intorno allo Stretto : epicentro a Scilla - nei pressi di Messina e sulle colline di Reggio [MAPPE e DATI] : Quattro lievi scosse di Terremoto si sono verificate nelle ultime ore intorno allo Stretto di Messina. L’ultima scossa è delle 04:28 di stamattina, sulle colline di Reggio Calabria, con epicentro tra Ortì e Cerasi (magnitudo 1.0). Ieri invece si erano verificate due scosse nel giro di pochi minuti, alle 10:01 nei pressi del porto di Messina (magnitudo 1.0) e a Scilla alle 10:10 (magnitudo 0.9). Infine due giorni fa, Giovedì 24 Ottobre, ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “-70% spesa nei paesi fantasma - SOS lavoro” : Nei paesi svuotati dal Terremoto e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle spesa che sta soffocando l’economia locale e il lavoro, a partire dagli agricoltori e dagli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione del più grande mercato dei produttori terremotati allestito a Roma a tre anni dalle scosse che il 26 ottobre 2016 hanno devastato ampie aree del ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “Animali ancora sfollati - la produzione di latte cala del 20%” : Dopo tre anni alla vigilia dell’inverno nelle zone terremotate, mucche e pecore sono ancora tutte sfollate nelle strutture provvisorie perché praticamente nessuna stalla danneggiata è stata ricostruita con un calo del 20% della produzione di latte. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione del più grande mercato dei produttori terremotati allestito a Roma nel triste anniversario del 26 ottobre 2016 con centinaia di agricoltori che hanno ...

Terremoto Centro Italia : centinaia di agricoltori in piazza a Roma a 3 anni dalle scosse del 2016 : Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire in piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle regioni del Centro Italia. Una occasione per aiutare la lenta ripresa ...