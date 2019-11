Terme | Bonaccini | ‘superare vecchi modelli | collocare settore tra sanità-welfare e

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “ehanno un ruolo fondamentale per ile l’economia del nostro Paese proprio per la loro specificità: da un lato ‘strumento di cura’ e ‘possibile terapia’; dall’altro un volano per il turismo che si pone accanto ad altri punti di forza dei nostri territori: beni culturali, paesaggio, tradizione enogastronomica”. è questa la tesi di fondo sostenuta in diversi passaggi dell’intervento del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano, nel corso dell’evento che si è tenuto a Palazzo Giustiniani, in occasione del centenario di Feder.“Occorre un cambiamento culturale, politico e istituzionale per superare il modello novecentesco del termalismo. Siamo di fronte – sottolinea– alla necessità diil ...