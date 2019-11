Tassa di soggiorno non versata | 11 milioni e mezzo il sequestro totale ai titolari di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) L’inchiesta per peculato è stata chiusa, ma i sequestri continuano. È di oltre 11di euro il “bottino” sui cui ha messo le mani per legge la Procura di Roma nei confronti didi alberghi e strutture ricettive della Capitale accusati di essersi per anni intascati ladidestinata alle casse del Comune di Roma. L’accusa formulata dai pm, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, è quella di peculato. Tra loro anche Cesare Paladino, gestore del Grand Hotel Plaza di Roma e padre dell’attuale fidanzata del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha già patteggiato davanti al gup una pena ad un anno due mesi e 17 giorni. A Paladino i pm hanno sequestrato duedi euro. L’ultimo, pari a circa 200mila euro, è stato disposto il 21 ottobre scorso dal gip nei confronti del rappresentate legale della società che ...

