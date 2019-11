Taglio parlamentari - in Senato raccolte già 49 firme per il referendum : ci sono anche 3 del M5s. Il grillino Giarrusso : “Sono a favore” : Servono almeno 64 firme e i Senatori, che hanno tempo fino a dicembre, ne hanno già raccolte 49. L’operazione per rallentare l’entrata in vigore la riforma costituzionale del Taglio dei parlamentari e chiedere un referendum confermativo agli elettori procede a passo spedito. Il comitato bipartisan è al lavoro perché l’ultimo parola sul provvedimento bandiera dei 5 stelle, approvato con solo 14 contrari a inizio ottobre, tocchi ...

Taglio eletti - hanno votato a favore ma ora ci ripensano : iniziativa bipartisan dei parlamentari per chiedere il referendum : Approvata la legge che modifica la Costituzione e riduce il numero delle poltrone, i parlamentari si organizzano per evitare che entri in vigore. Se in favor di telecamere, il 7 ottobre scorso, la Camera ha votato con un plebiscito (solo 14 i contrari) per tagliare 230 deputati e 115 senatori, ora che le acque si sono calmate sono quegli stessi eletti che hanno votato a favore della riforma a mobilitarsi per salvare le poltrone. Qualcuno lo ...

Taglio parlamentari - hanno votato a favore ma ora ci ripensano : iniziativa bipartisan dei partiti per chiedere il referendum : Approvata la legge che modifica la Costituzione e riduce il numero di parlamentari, i partiti si organizzano per evitare che entri in vigore. Se in favor di telecamere, il 7 ottobre scorso, la Camera ha votato con un plebiscito (solo 14 i contrari) per tagliare 230 deputati e 115 senatori, ora che le acque si sono calmate sono quei partiti stessi che hanno votato a favore della riforma a mobilitarsi per salvare le poltrone. Qualcuno lo aveva ...

Giachetti e quel problemino della coerenza sul Taglio dei parlamentari :

Crozza-Razzi contro Di Maio : “Mi ha copiato l’idea del Taglio dei parlamentari” : Nel corso di ‘Fratelli di Crozza’ – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza/ Antonio Razzi se la prende con Di Maio, reo di avergli copiato l’idea del taglio dei parlamentari: “Grazie alla mia idea si risparmiano 100 milioni l’anno e qualche cosa non me la vuoi dare? Dal dispiacere mi è venuto anche il fegato valgo. Giuro: c’ho il certificato di mio cognato che fa il magazziniere all’ospedale… quindi ne sa”. ...

Taglio parlamentari - Travaglio : “Pd remissivo coi 5 stelle? No - scelta sensata. Il M5s può recuperare identità nel governo coi dem” : “Il Partito democratico è stato troppo accondiscente col M5s nel Taglio dei parlamentari? No, credo abbia fatto una scelta sensata. Era una riforma che si voleva fare da tempo”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Con questo governo il Movimento 5 stelle può recuperare parte della propria identità, soprattutto in tre campi: quello ambientale, quello ...

Parlano i contrari al Taglio dei parlamentari : “È un rafforzamento delle élite” : Il Parlamento ha approvato la riforma sul taglio dei parlamentari con un'assoluta maggioranza e anche otto italiani su dieci, secondo i sondaggi, sono favorevoli al taglio "delle poltrone". Ma chi sono i contrari al provvedimento tra i politici e i giuristi? Per come è stato affrontato il tema, dicono in molti, si rischia un indebolimento della democrazia.Continua a leggere

Taglio parlamentari : risparmio - referendum e chi va a casa. Il decreto : Taglio parlamentari: risparmio, referendum e chi va a casa. Il decreto È notizia di questi giorni quella relativa al Taglio dei parlamentari, che ha fatto felice il M5s – il principale promotore della riforma costituzionale – ma anche la stragrande maggioranza degli italiani. Vediamo allora di capire meglio quali sono le cifre del risparmio che ne deriverebbe, nonché chi va a casa e l’ipotesi referendum. Se ti interessa ...

Riforme : a Messina nasce il Comitato per il No al referendum su Taglio parlamentari : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Si è costituito a Messina il Comitato provinciale per il No al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il sodalizio raccoglierà le firme per tenere un referendum confermativo e sostenere successivamente il No al taglio dei parlamentari, previsto dall’enn

Taglio parlamentari : una delle conseguenze sarà il costo inferiore del Parlamento : Il giorno dopo l'approvazione della legge sul Taglio dei parlamentari, c'è chi esulta, come il Movimento Cinque Stelle, e c'è chi cerca di tirarne le somme alla luce di visioni analitiche crude e schiette. La riforma recentemente approvata, secondo quanto analizzato da Il Sole 24 Ore, potrebbe essere all'origine di una differenza, a livello rappresentativo, fra le due Camere. In sostanza si afferma che la modifica del Parlamento, presupponente ...

"Il Taglio dei parlamentari è stato un atto di efficientamento delle istituzioni" : “Abbiamo scritto una pagina di storia. Non e` un atto di democrazia diretta, ma di efficientamento delle istituzioni. Con questa riforma, che ci avvicina alle altre democrazie europee, avremo un Paese piu` moderno. Faremo riforme piu` ponderate e con maggiore efficacia”. In un'intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, definisce così il taglio di deputati e senatori votato dalla ...

Nannicini ci dice perché firma il referendum anti Taglio parlamentari : Roma. Il taglio del numero dei parlamentari è legge e a nessuno sembra importare del merito, si fanno soltanto calcoli sui presunti risparmi (500 milioni di euro per ogni legislatura, spiccioli per la finanza pubblica) da offrire al popolo per la prossima campagna elettorale. Non mancano i paradossi