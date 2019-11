Taglio parlamentari - in Senato raccolte già 49 firme per il referendum : ci sono anche 3 M5s. Il grillino Giarrusso ammette : “Sono a favore” : Servono almeno 64 firme e i Senatori, che hanno tempo fino a dicembre, ne hanno già raccolte 49. L’operazione per rallentare l’entrata in vigore la riforma costituzionale del Taglio dei parlamentari e chiedere un referendum confermativo agli elettori procede a passo spedito. Il comitato bipartisan è al lavoro perché l’ultimo parola sul provvedimento bandiera dei 5 stelle, approvato con solo 14 contrari a inizio ottobre, tocchi ...

Abbassare l'età per votare : la fase 2 della Riforma dopo il Taglio dei parlamentari : I partiti di maggioranza portano alla Camera e al Senato due disegni di legge collegati agli aggiustamenti richiesti dalla...

Taglio eletti - hanno votato a favore ma ora ci ripensano : iniziativa bipartisan dei parlamentari per chiedere il referendum : Approvata la legge che modifica la Costituzione e riduce il numero delle poltrone, i parlamentari si organizzano per evitare che entri in vigore. Se in favor di telecamere, il 7 ottobre scorso, la Camera ha votato con un plebiscito (solo 14 i contrari) per tagliare 230 deputati e 115 senatori, ora che le acque si sono calmate sono quegli stessi eletti che hanno votato a favore della riforma a mobilitarsi per salvare le poltrone. Qualcuno lo ...

Giachetti e quel problemino della coerenza sul Taglio dei parlamentari : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia dedicata alla poitica e all'attualità dalla matita di Marco Makkox D'Ambrosio Makkox vi spiega perché far votare i sedicenni tutto sommato è una buona idea" La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa su cui polemizzare" Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al bivio" "Ma così riconsegniamo il paese a Salvini"" I dem sono diventati grillini: la satira di Makkox"

Crozza-Razzi contro Di Maio : “Mi ha copiato l’idea del Taglio dei parlamentari” : Nel corso di ‘Fratelli di Crozza’ – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza/ Antonio Razzi se la prende con Di Maio, reo di avergli copiato l’idea del taglio dei parlamentari: “Grazie alla mia idea si risparmiano 100 milioni l’anno e qualche cosa non me la vuoi dare? Dal dispiacere mi è venuto anche il fegato valgo. Giuro: c’ho il certificato di mio cognato che fa il magazziniere all’ospedale… quindi ne sa”. ...

Taglio parlamentari - Travaglio : “Pd remissivo coi 5 stelle? No - scelta sensata. Il M5s può recuperare identità nel governo coi dem” : “Il Partito democratico è stato troppo accondiscente col M5s nel Taglio dei parlamentari? No, credo abbia fatto una scelta sensata. Era una riforma che si voleva fare da tempo”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Con questo governo il Movimento 5 stelle può recuperare parte della propria identità, soprattutto in tre campi: quello ambientale, quello ...

Parlano i contrari al Taglio dei parlamentari : “È un rafforzamento delle élite” : Il Parlamento ha approvato la riforma sul taglio dei parlamentari con un'assoluta maggioranza e anche otto italiani su dieci, secondo i sondaggi, sono favorevoli al taglio "delle poltrone". Ma chi sono i contrari al provvedimento tra i politici e i giuristi? Per come è stato affrontato il tema, dicono in molti, si rischia un indebolimento della democrazia.Continua a leggere

Dal "no" al Taglio dei parlamentari al presidenzialismo : la carica dei referendum : Se anche in seno alla maggioranza il tema delle riforme verte sulla legge elettorale, Fratelli d'Italia e Lega sono...

Taglio parlamentari : risparmio - referendum e chi va a casa. Il decreto : Taglio parlamentari: risparmio, referendum e chi va a casa. Il decreto È notizia di questi giorni quella relativa al Taglio dei parlamentari, che ha fatto felice il M5s – il principale promotore della riforma costituzionale – ma anche la stragrande maggioranza degli italiani. Vediamo allora di capire meglio quali sono le cifre del risparmio che ne deriverebbe, nonché chi va a casa e l’ipotesi referendum. Se ti interessa ...

Riforme : a Messina nasce il Comitato per il No al referendum su Taglio parlamentari : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Si è costituito a Messina il Comitato provinciale per il No al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il sodalizio raccoglierà le firme per tenere un referendum confermativo e sostenere successivamente il No al taglio dei parlamentari, previsto dall’enn

Taglio parlamentari : una delle conseguenze sarà il costo inferiore del Parlamento : Il giorno dopo l'approvazione della legge sul Taglio dei parlamentari, c'è chi esulta, come il Movimento Cinque Stelle, e c'è chi cerca di tirarne le somme alla luce di visioni analitiche crude e schiette. La riforma recentemente approvata, secondo quanto analizzato da Il Sole 24 Ore, potrebbe essere all'origine di una differenza, a livello rappresentativo, fra le due Camere. In sostanza si afferma che la modifica del Parlamento, presupponente ...

"Il Taglio dei parlamentari è stato un atto di efficientamento delle istituzioni" : “Abbiamo scritto una pagina di storia. Non e` un atto di democrazia diretta, ma di efficientamento delle istituzioni. Con questa riforma, che ci avvicina alle altre democrazie europee, avremo un Paese piu` moderno. Faremo riforme piu` ponderate e con maggiore efficacia”. In un'intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, definisce così il taglio di deputati e senatori votato dalla ...