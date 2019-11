Svaligiavano le villette della provincia - arrestati (FOTO e VIDEO)

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Operazione Summe House dei Carabinieri di Cefalù ha portato all’arresto di due persone accusate di furto all’interno didi Lascari, Campofelice di Roccella, Collesano, Misilmeri e Bagheria. L’operazione dei carabinieri è iniziata oggi, 6 novembre, dalle prime luci dell’alba. I militari stanno operando nelladi Palermo per dare esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta di quella ProcuraRepubblica. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di Vincent Fina, di 44 anni e Francesco Paolo Ferrara, di 24 anni, residenti nei comuni di Palermo e Bagheria. I due sono ritenuti responsabili di furto in abitazione aggravato in concorso, ricettazione e simulazione di reato, commessi nelladi Palermo nei mesi di ...

