Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “Sì, il problema è quello che succede nel parchetto”. La voce un sussurro, il commerciante si guarda intorno una, due, tre volte, per assicurarsi che il negozio sia vuoto, poi chiude la porta. “Si sa che lì spacciano, è chiaro che la libreria dava fastidio” e indica col mento il parco dirimpetto, dove prima giocavano i bambini e ora non c’è un’anima. Non sono ancora le sette di sera, ma in via Delle Palme, quartiere Centocelle, è scattato quello che ha tutta l’aria di essere un coprifuoco. “Vede? - dice un altro commerciante indicando la porta - io avevo messo due luci per illuminare un po’. Qualche giorno dopo le ho trovate rotte”. Nella strada è buio pesto, tutti i lampioni spenti.Davanti” non c’è più nessuno, i cittadini ...

HuffPostItalia : Spaccio e criminalità dietro il rogo alla 'Pecora elettrica'. Duemila alla passeggiata di autodifesa a Centocelle - GazzettinoDroga : Furti, droga e minacce: altri tre arresti a Vieste, prosegue il 'pressing' dei carabinieri sulla criminalità - Mirella73767634 : RT @HuffPostItalia: Spaccio e criminalità dietro il rogo alla 'Pecora elettrica'. Duemila alla passeggiata di autodifesa a Centocelle https… -