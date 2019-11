Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Le perdite mettono per la prima volta in sera discussione il metodo del fondatore miliardario Son proprio mentre sta cercando di dare vita a un secondo fondo anche più grande del Vision Fund da 100

infoiteconomia : SoftBank, il momento no di Masayoshi Son: rosso da 6,5 miliardi - fisco24_info : SoftBank, il momento no di Masayoshi Son: rosso da 6,5 miliardi: Le perdite mettono per la prima volta in sera disc… - 24finanza : SoftBank, il momento no di Masayoshi Son: rosso da 6,5 miliardi -