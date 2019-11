Simona Ventura si sfoga e confessa | “Ho sempre fatto molta paura”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 6 novembre 2019)ammette di aver subito ingiustizie: la polemica Tra qualche giorno uscirà il libro scritto da, ‘Codice’. E proprio oggi la conduttrice di Domenicaha rilasciato un’interessante intervista al settimanale F per parlare di questa sua fatica letteraria che ripercorre a tappe tutta la sua vita fatta di momenti belli e momenti non proprio idilliaci. Il giornalista hapresente alladi aver letto nel suo manoscritto un riferimento a delle ingiustizie che avrebbe subito in passato, chiedendole delucidazioni in merito. E la donna ha quindi voluto spiegare di aver subito torti sia in amicizia che nel lavoro: “Ho avuto la fortuna di stare in Tv in anni dove il mio tipo di conduzione era una cosa nuova per cui ho avuto tanto successo e potere…Ed essendo una persona generosa ho prestato purtroppo il fianco ...

trash_italiano : Simona Ventura che appare in un frame a #noneladurso - rinaldi6109 : Altra tegola sul #governo #Conte2: Simona Ventura, Barbara D'Urso e Lilli Gruber contro la #plastictax. - zazoomnews : Simona Ventura: “Giovanni Terzi mi ha dato nuova voglia di vivere” - #Simona #Ventura: #“Giovanni #Terzi -