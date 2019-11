Simona Ventura annuncia l’uscita del suo libro | “L’ho fatto con tanto amore”

Simona Ventura racconta il suo dramma umano : "Completamente sola - da Dio un segnale forte" : Nel numero in edicola domani di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei – Simona Ventura, conduttrice tv in onda sulla Rai con La domenica Ventura e Il Collegio, si racconta a tutto tondo, alla vigilia dell'uscita del suo libro Codice Ventura (Sperling&Kupfer). Lo f

“Finalmente - dopo 13 anni…”. Simona Ventura lo ha annunciato sui social : fan ‘impazziti’ : “Voglio raccontarvi una grande emozione, da oggi è in pre-order il mio secondo libro che si chiama “Codice Ventura””, così Simona Ventura annuncia in un video su Instagram l’imminente uscita della sua nuova fatica editoriale, disponibile dal 19 novembre. Per SuperSimo si tratta del secondo libro, che esce a quasi 13 anni di distanza dal primo che – riprendendo una sua iconica frase – si intitolava “Crederci sempre, arrendersi mai”, pubblicato da ...

Simona Ventura : Ho scritto un libro sui mitici anni ottanta : "Voglio raccontarvi una grande emozione, da oggi è in pre-order il mio secondo libro che si chiama "Codice Ventura"", così Simona Ventura annuncia in un video su Instagram l'imminente uscita della sua nuova fatica editoriale, disponibile dal 19 novembre. Per SuperSimo si tratta del secondo libro, che esce a quasi 13 anni di distanza dal primo che - riprendendo una sua iconica frase - si intitolava "Crederci sempre, arrendersi mai", pubblicato da ...

Simona Ventura - annuncio social : "Dopo 13 anni - pubblico il mio secondo libro" : Un video introduttivo capace di ripercorrere a ritroso gli anni che furono, e una breve didascalia. Così decide di dare l'annuncio social, Simona Ventura, per presentare al suo pubblico il suo nuovo libro - in uscita a ben 13 anni di distanza dal suo primo, uscito nel 2007 - e intitolato Codice Ventura.Un romanzo che, edito Sperling Kupfer, ripercorrerà "quei mitici anni '80 che segnarono la nostra generazione", come spiegato dalla stessa ...

Simona Ventura - annuncio social : "Dopo 13 anni - pubblico il mio secondo libro" : Un video introduttivo capace di ripercorrere a ritroso gli anni che furono, e una breve didascalia. Così decide di dare l'annuncio social, Simona Ventura, per presentare al suo pubblico il suo nuovo libro - in uscita a ben 13 anni di distanza dal suo primo, uscito nel 2007 - e intitolato Codice Ventura.Un romanzo che, edito Sperling Kupfer, ripercorrerà "quei mitici anni '80 che segnarono la nostra generazione", come spiegato dalla stessa ...

#IlCollegio 4 – Terza puntata del 05/11/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Terza puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

Simona Ventura e il suo nuovo libro Codice Ventura : di cosa parla (VIDEO) : Simona Ventura presenta il suo nuovo libro Codice Ventura: ecco di cosa tratta Che grande notizia Simona Ventura! La conduttrice bolognese torna, finalmente, anche in libreria. La sua nuova opera si chiama Codice Ventura ed è letteralmente un gran tuffo al passato. Il lettore, insieme a lei, potrà rivisitare oppure conoscere i magici anni Ottanta […] L'articolo Simona Ventura e il suo nuovo libro Codice Ventura: di cosa parla (VIDEO) ...

La Domenica Ventura : Valeria Marini gela Simona con una gaffe : Valeria Marini gela Simona Ventura con una gaffe: “La Domenica a quest’ora seguo l’Angelus su Rai1…” Piccolo momento di imbarazzo nella puntata de La Domenica Ventura di oggi, 3 novembre 2019. Valeria Marini, ospitata da Simona Ventura per tutto il corso della diretta, ha infatti commesso una clamorosa gaffe, apparentemente passata inosservata, visto che la padrona di casa è rimasta di stucco e non ha proferito ...

La Domenica Ventura ascolti : Simona si affida a Valeria Marini : Simona Ventura, anticipazioni La Domenica Ventura 3 novembre: Valeria Marini tra gli ospiti Nella fascia del mezzogiorno della Domenica di Rai2 Simona Ventura, purtroppo, continua a precipitare nell’abisso con La Domenica Ventura. Anche il direttore del secondo canale della Tv di Stato Carlo Freccero ha parlato, di recente, delle difficoltà riscontrate da Simona Ventura e dello share sotto le aspettative, ma probabilmente occorre ancora ...

La Domenica Ventura - Cecchi Paone sul flop : “Simona non c’entra” : Simona Ventura, ascolti La Domenica Ventura. Alessandro Cecchi Paone: “Lei non c’entra…” Ha detto la sua sugli ascolti de La Domenica Ventura Alessandro Cecchi Paone, tramite la sua rubrica “La posta di Cecchi Paone”, pubblicata come sempre su NuovoTV. Per rispondere a Corrado di Pavia, lettore della rivista, che gli ha chiesto cosa ne pensa del ritorno di Simona Ventura su Rai2 alla conduzione di un programma ...

#IlCollegio 4 – Seconda puntata del 29/10/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Seconda puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

#IlCollegio4 – Prima puntata del 22/10/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Prima puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

Simona Ventura ammette : Non sono un’eroina - anche io sono stressata : Simona Ventura si sfoga sulle pagine di Ok - Salute e Benessere e rivela la sua grande debolezza, spiegando i motivi che conducono anche le donne di successo a subire gli effetti dello stress... Simona Ventura è uno dei volti di punta della nuova Rai2 di Carlo Freccero. Nella nuova stagione è impegnata su diversi fronti lavorativi ma questo non la esime dall'essere madre di tre giovanissimi ragazzi, compagna e donna con mille ...

Il Collegio - sui social scoppia la polemica per Simona Ventura : Fra le novità più attese del Collegio 4 c’è stata senza dubbio Simona Ventura che quest’anno è approdata nella trasmissione Rai per raccontare gli anni Ottanta, il periodo storico in cui sono stati trasportati i protagonisti dello show. La conduttrice era stata indicata come la voce narrante del programma, ma la prima puntata ha svelato un’altra realtà, causando accese polemiche fra i fan sui social. La Ventura infatti è ...