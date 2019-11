Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – “Se la Regione dovesse coprire in tre anni il buco di 780 milioni di euro come dichiarato dalla Corte dei Conti, sulla base della normativa vigente a livello nazionale, per ini si profilerebbe una manovralacrime e sangue”. Così i segretari di Cgil, Cisl e UilAlfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone manifestano tutta la loro preoccupazione per laregionale. “Siamo già virtualmente in esercizio provvisorio con tutto quello che ne comporta – dicono – Con le spese in dodicesimi sarà impossibile intervenire sulle emergenze che attanagliano la nostra Regione. Già la provincia di Siracusa, ad esempio, per questo mese non pagherà gli stipendi non sapendo come recuperare le risorse. Nella stessa situazione diversi Comunini in dissesto finanziario. Con il bilancio ...

TV7Benevento : Sicilia: sindacati, 'non ci sono condizioni per finanziaria accettabile'... - FocuSicilia : La #Papino Elettrodomestici chiude e ha chiesto la cassa integrazione straordinaria per 218 lavoratori dei punti ve… - GiuseppeZane : RT @mich_ingrassia: Lo dice la #ricerca scientifica, la #statistica, la @uilapesca #Sicilia, la @UilaNazionale. Lo dicono i #lavoratori, i… -