Siamo nel mezzo di una vera emergenza climatica | l’allarme di 11mila scienziati

Come Marco Simoncelli. Tragedia nel Motomondiale - pilota muore durante la gara : “Siamo sotto choc” : Un altro lutto nel mondo del motociclismo. Il 20enne pilota indonesiano Afridza Munandar è morto in seguito a un incidente di cui è stato vittima sul circuito di Sepang, in Malesia, durante la prova malese della Idemitsu Asia Talent Cup. Il pilota è rimasto coinvolto in una caduta alla curva 10 nel corso del primo giro, Munandar è stato subito soccorso dai medici del circuito e, vista la gravità della situazione, è stato trasferito all’ospedale ...

Nel campo di prigionia dei seguaci del Califfo : «Noi ora penSiamo solo a sopravvivere» : Viaggio nel centro più popoloso di quello che resta dei seguaci di Al Baghdadi proprio poche ore dopo la notizia della sua morte: quasi 71.000 sfollati — prigionieri genericamente sospettati di sostenere l’Isis, per lo più donne irachene e siriane con i figli

Agnelli : ’Siamo consapevoli che Juventus Women ed Under 23 devono avere propria struttura’ : La settimana che si sta concludendo è stata molto importante per la Juventus, in quanto si è tenuta l’assemblea degli azionisti che ha ufficializzato l’aumento di capitale. Come sottolineato dal Presidente Andrea Agnelli, questa scelta non arriva per fronteggiare problemi economici della società Juventus, ma per investire ulteriormente in giocatori ed infrastrutture. Proprio una delle questioni affrontate dal Presidente è stata la situazione ...

Assembla soci Juve - Agnelli : «Siamo la più grande società in Italia» : Ha appena preso il via l’assemblea degli azionisti della Juventus, con il discorso del presidente Andrea Agnelli. “Oggi chiederemo a voi Azionisti di approvare un aumento di capitale da 300 milioni destinato al nostro piano di sviluppo 2019/2024. I nostri numeri sono importanti, sono numeri che sembrano enormi se confrontati alla realtà italiana, ma il […] L'articolo Assembla soci Juve, Agnelli: «Siamo la più grande società in ...

Roma : Zingaretti - 'Siamo opposizione ma non si cada da padella nella brace' : Roma, 24 ott. (Adnkronos) - A Roma "noi siamo all'opposizione, in Campidoglio e nella città, su questo non c'è dubbio. Quello che ora abbiamo il compito di fare però è evitare che si cada dalla padella nella brace, perché il tema è sì cambiare il sindaco di Roma, ma fare in modo che si apra dentro i

Spreco alimentare in Italia e nel mondo : come posSiamo risolverlo? : Ogni anno, gli Italiani gettano nel bidone dell’immondizia 36 chili di alimenti, ancora buonissimi. E lo Spreco di cibo è

Cile nel caos per il caro vita - almeno 11 morti. Il presidente : “Siamo in guerra contro un nemico potente” : E' di almeno 11 morti il bilancio delle proteste in Cile, secondo quanto confermato dalle autorità di Santiago dopo tre giorni di tumulti e saccheggi a causa dell'annuncio di nuovi rincari e per l'elevato costo della vita. "Siamo in guerra contro un nemico potente, implacabile, che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a usare la violenza e la delinquenza senza alcun limite", ha dichiarato il presidente Sebastian Pinera, accusato a sua ...

'Siamo mondi che si contaminano nell'era della conoscenza' - Dario Vignali racconta il MW19 : Blogger, influencer e imprenditore. Sarebbe senza fine la lista di etichette da attribuire a Dario Vignali, un personaggio di grande ispirazione che riesce sempre a sorprendere per la sua imperturbabilità. Le emozioni, però, non le nasconde e le lascia sgorgare libere tra gli applausi dei milleseicento marketers giunti al Palacongressi di Rimini per assistere al secondo grande evento di Marketers, la sua azienda. Ma Marketers è molto più di ...

Benji e Fede a FqMagazine : “Anche noi Siamo caduti nel vortice dei social - è una dipendenza” : Per loro volontà non hanno mai partecipato ai talent show né ai reality, non sono nemmeno mai finiti tra i Big al Festival di Sanremo: hanno solo voglia di fare musica insieme e di allearsi con il Web, che a volte però mostra il suo lato oscuro. Benji e Fede, freschi del triplo platino con il tormentone estivo “Dove e quando”, mettono a segno il quarto disco della loro carriera, dal titolo “Good Vibes”. Una soddisfazione doppia, se si pensa che ...

Da Kate Middleton e dalla sua Chanel posSiamo imparare una grande lezione sulla moda "mordi e fuggi" : “Parte tutto dalla consapevolezza che ognuno ha della propria identità. Così fanno i reali e così possono fare tutti”. Secondo Danilo Venturi, direttore del Polimoda, prestigiosa scuola di moda privata di Firenze, i membri della Royal Family hanno - ancora - molto da insegnarci in fatto di stile. Ad esempio, possono aiutarci a capire come costruire un armadio che duri nel tempo, qualcosa che non siamo più ...

Detenuto nel carcere di Lecce : “Muffa nelle celle e abusi psicologici : non Siamo mostri” : La lettera-denuncia che un Detenuto del carcere di Lecce ha inviato alla sua fidanzata con la richiesta che venisse diffuso sui mezzi di informazioni: "Docce arrugginite e muffa nelle celle, abusi psicologici e nessun diritto a essere curati, se non con una Tachipirina. Non siamo mostri, siamo detenuti, siamo uomini ed esseri umani. Paghiamo gli errori ma non deve diventare luogo di sofferenza questo".Continua a leggere

Rizzoli ammette : “Nelle prime giornate Siamo stati insufficienti” : L’ex arbitro Nicola Rizzoli, ora responsabile per la Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Rizzoli ha risposto anche in merito ad un eventuale arbitro donna. Ecco quanto riportato da calciomercato.com: Voto agli arbitri? “Un voto che divido in due parti. Le prime 2/3 giornate sono state sotto la sufficienza, poi ci siamo ripresi. Il regolamento è cambiato tantissimo ed è anche per questo che le prime ...

Matteo Salvini - attacco a Silvio Berlusconi : "Basta con le ricette del 1994 - Siamo nel 2020" : Silvio Berlusconi ha aderito - con qualche malumore - alla manifestazione del 19 ottobre a Roma, quella promossa dalla Lega contro il governo. L'esempio di un centrodestra unito o quasi, che lo stesso Matteo Salvini però mette in discussione: "Più gente c'è meglio è. Io non sono mica per escludere q

Calcio Italia-Grecia 2-0 - Roberto Mancini : “Siamo stati bravi nel secondo tempo. Bello vedere un Olimpico così” : C’è sicuramente felicità nello sguardo di Roberto Mancini ai microfoni della Rai al termine della sfida vinta per 2-0 dalla sua Italia contro la Grecia e che ha dato agli azzurri la qualificazione agli Europei 2020. Una dedica anche speciale per il CT: “I ragazzi sono stati bravissimi, ma per prima cosa vorrei ringraziare il pubblico dell’Olimpico perchè erano veramente tanti e li ringrazio per averci sostenuto anche nel primo ...