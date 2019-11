«Siamo fatti così» è anche la storia della mia ipocondria

Esplorando il corpo umano – Siamo fatti così - compie 30 anni e arriva su Netflix (e sì - sono solo 26 episodi) : La serie cult d’animazione Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano ha festeggiato i 30 anni dalla prima messa in onda italiana il 26 febbraio del 2019 e dal 3 novembre è disponibile su Netflix. Un’occasione in più per rivedere le avventure all’interno del corpo umano di Pierrot, Metro, il Maestro e il tenente Grosso, un vero e proprio microcosmo dove la vita si sviluppa e si perpetua seguendo precise e funzionali ...

Manovra - Di Maio annuncia : “Legge di Bilancio chiusa - Siamo soddisfatti ma la miglioreremo” : La maggioranza di governo ha trovato l'accordo sulla legge di Bilancio. "Possiamo dire che la Manovra è chiusa", afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine del vertice di Palazzo Chigi. Sciolti gli ultimi nodi sulle partite Iva e su Radio Radicale, anche se su questo punto rimangono le distanze all'interno della maggioranza.Continua a leggere

MotoGp - Zarco è già più veloce di Jorge Lorenzo : “la top-10 è fattibile - non Siamo affatto lontani” : Il pilota francese ha parlato dopo la prima giornata di libere, chiusa non lontano dai migliori dieci ma, soprattutto, davanti a Jorge Lorenzo Primi segnali positivi di Johann Zarco in sella alla Honda LCR, il pilota francese ha debuttato nelle due sessioni di libere in programma oggi firmando due buoni riferimenti cronometrici, chiudendo non lontano dalla top-10. AFP/LaPresse Tre i decimi di vantaggio su Jorge Lorenzo, un buon viatico da ...

Manovra : Conte - ‘è espansiva - Siamo soddisfatti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “La mia prima valutazione sulla Manovra è che una Manovra espansiva. Possiamo ritenerci soddisfatti”. Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. L'articolo Manovra: Conte, ‘è espansiva, siamo soddisfatti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Formula 1 - Toto Wolff mastica amaro : “vi svelo perchè ci Siamo fatti sfuggire Max Verstappen qualche anno fa” : Il team principal della Mercedes ha parlato di Max Verstappen, rivelando i motivi che non gli hanno permesso di ingaggiarlo in giovane età Max Verstappen ha ormai quasi raggiunto una certa maturità in Formula 1, gli errori degli anni passati sono solo un brutto ricordo, vista la continuità dimostrata dall’olandese in questa stagione. Photo4/LaPresse La Red Bull si gode dunque il proprio campioncino, mentre la Mercedes mastica amaro ...

MotoGp – Vinales 2° - Rossi 17° - ma Meregalli rimane ottimista : “Siamo soddisfatti - ecco perchè” : Maio Meregalli ottimista e soddisfatto dopo le prime libere del Gp di Aragon: le parole del team director Yamaha dopo le Fp1 spagnole E’ andata in scena la prima sessione di prove libere del Gp di Aragon: Marc Marquez ha lasciato tutti senza parole col suo crono mostruoso, di 1.46.869. Mattinata di duro lavoro in casa Yamaha, con Vinales che ha chiuso le Fp1 al secondo posto ad oltre un secondo dal connazionale della Honda e ...