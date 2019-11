Serie A | il piano di Gravina contro il razzismo

Basket - i migliori italiani della 7a giornata di Serie A. Moraschini - Tessitori e il duo Laquintana-Abass in primo piano : La settima giornata si mostra un po’ più ricca delle ultime in merito alla produzione del blocco degli italiani in Serie A. Molti, infatti, sono stati i nostri giocatori capaci di incidere in maniera importante nelle partite giocate tra sabato e ieri. In termini di valutazione, il migliore è Riccardo Moraschini, per il quale va fatto notare che, nonostante sia rimasto fuori dai 12 con il Barcellona, non sia stato minimamente scalfito dalla ...