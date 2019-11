Seggiolini anti-abbandono | l’obbligo scatta da domani | rischio sanzioni fino a 326 euro

Colpo di scena : Seggiolini anti abbandono obbligatori da subito : La misura sarebbe dovuta scattare a marzo, invece partità dal 7 novembre. Le multe vanno da 81 a 326 euro e prevedono la decurtazione di 5 punti dalla patente

Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 7 novembre : cosa si rischia - come cautelarsi : Colpo di scena: invece che il 6 marzo 2020, l’obbligo di Seggiolini auto antiabbandono per bambini fino a quattro anni scatta già il 7 novembre. Lo ha deciso improvvisamente il ministero dell’Interno. Ora parte la corsa ad acquistare il dispositivo di allarme o un seggiolino che ne sia dotato. E si rischia di scegliere un prodotto non a norma. Chi non si adegua, invece, rischia non solo sanzioni: il peggio può accadere in caso di incidente

Bonus Seggiolini anti-abbandono 2020 : a chi spetta e quando si ha : Bonus seggiolini anti-abbandono 2020: a chi spetta e quando si ha In arrivo l’obbligo di installare i seggiolini anti abbandono se si hanno dei bambini con meno di 4 anni. Alla fine, però, potrebbe essere meno consistente del previsto il Bonus che vuole favorire l’adeguamento alla normativa. Bonus seggiolini: nuova normativa presto in vigore Per entrare pienamente in vigore, alla nuova normativa manca solo la pubblicazione in Gazzetta ...

I migliori dispositivi anti abbandono per i Seggiolini dei bambini : I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Inutile evocare i fatti tragici che hanno portato al decreto di legge: li abbiamo ancora ben chiari in mente tutti quanti. In attesa che il decreto ...

Seggiolini antiabbandono - monopattini elettrici ed e-bike : la famiglia dei RAEE continua ad allargarsi : C’erano una volta solo vecchi frigoriferi, lavatrici e qualche radio. Oggi, insieme a loro ci sono le e-bike, i monopattini elettrici, gli hoverboard, gli auricolari bluetooth e persino – in attesa che entri in vigore l’obbligo – i Seggiolini antiabbadono. Tutti questi prodotti hanno in comune un elemento: quando arriveranno al termine della loro vita, diventeranno dei RAEE, ovvero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed ...

Contributo di 30 euro per i Seggiolini antiabbandono nella bozza del decreto fiscale : Il decreto fiscale prevede agevolazioni anche sotto forma di un Contributo per la somma di 30 euro, per l’acquisto di dispositivi di allarme “antiabbandono” diventati obbligatori per i seggiolini destinati ai bambini di età inferiore ai 4 anni. Lo si legge nell’ultima bozza del provvedimento. Il Contributo di 30 euro è previsto “per ciascun dispositivo acquistato fino ad esaurimento delle risorse ...

Manovra - Seggiolini anti-abbandono : spuntano 30 euro di incentivo : incentivo di 30 euro per chi acquista un seggiolino anti-abbandono. È quanto emerge dall'ultima bozza del testo della Manovra, in discussione questa sera al Consiglio dei ministri. La scorsa settimana la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli rendendo di fatto obbligatoria l’installazione dei dispositivi ...

