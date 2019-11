Seat - Una concept elettrica per il mercato delle moto

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Laè pronta a presentare un modello diche sarà commercializzato nel corso del 2020. Al Barcelona Smart City Expo World Congress del prossimo 19 novembre debutterà infatti l'eScooter, del quale per il momento è stato svelato solo un teaser della coda.La strategia di mobilità. Il nuovo veicolo, per il quale non esistono ancora dati tecnici completi, è nato per integrare la strategia di mobilità della Casa spagnola alle due ruote e sarà proposto sia ai privati che alle aziende di noleggio. In particolare, laha aperto una collaborazione a Barcellona con Silence per un progetto pilota dell'eScooter, che affianca così quello legato al car sharing avviato con Respiro e a quello della startup Ufo con l'eXS KickScooter, sviluppato in collaborazione con Segway.

