Sean Cox | dal dramma al ritorno allo stadio | il tifoso del Liverpool tornerà ad Anfield

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019)Cox, ildelaggredito prima della semifinale di Champions 2018 contro la Roma,adper assistere alla sfida contro il Manchester City FinalmenteCoxa vedere una partita ad. Ilirlandese, aggredito da alcuni ultrà della Roma prima della semifinale di Champions 2018, per la quale unitaliano è stato condannato a 3 anni e mezzo di prigione dopo essersi condannato colpevole, assisterà alla gara frae Manchester City della prossima domenica.Cox, rimasto gravemente finito, si è dovuto sottoporre a 18 mesi di cure in Irlanda e poi nel nord dell’Inghilterra. Anche ilha contribuito ad aiutarlo con 640.000 sterline raccolte in una partita di beneficenza fra ex calciatori a Dublino. “Siamo felici di riaccoglieree la sua famiglia ad– ha dichiarato Peter Moore, ...

Notiziedi_it : Scontri Liverpool-Roma: Sean Cox torna ad Anfield, festa dopo 18 mesi di calvario - salvione : Sean Cox torna ad Anfield: vedrà Liverpool-Manchester City - Andrea_sfl_75 : RT @amsicora27: @smenichini @OfficialASRoma @LFC Sean Cox, incrociando certi 'tifosi', è stato, se così si può dire in queste circostanze,… -