Se hai capito qualcosa della Brexit | beato te

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Chissà cosa racconteranno il libri di storia del prossimo secolo di questi anni politici dominati in Europa da, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea costata notti insonni (e parecchie poltrone) ai politici d’Oltremanica. Un pasticcio iniziato anni fa, a cui ancora sembra mancare una soluzione definitiva, tra rinvii, elezioni e dichiarazioni deliranti dei protagonisti. Per fare un po’ di chiarezza – o semplicemente ricordarci che anche in politica è applicabile la definizione di entropia data da Woody Allen in Basta che funzioni, ovvero “quella cosa per cui non si riesce a rimettere il dentifricio nel tubo” – ecco qui il nostro quiz panoramico su tutto il dentifricio sparso finora in Europa: Se haite Wired.

