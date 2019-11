Sci alpinismo | il 20 dicembre l’esordio stagionale | la squadra azzurra si prepara per il

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Prosegue lazione per le squadre di Bendetti in vista dell’esordio del 20Secondo radunoper gli Azzurri dello sci, chiamati a lavorare in vista del primo impegno, previsto per il 20ad Aussois (Fra), quando dovranno gareggiare in una gara individuale, le squadre senior, espoir e junior. Dopo gli allenamenti al Passo dello Stelvio, il direttore tecnico Stefano Bendetti ha convocato una vasta pattuglia di atleti a Cervinia, sulle Alpi, per la giornata di mercoledì 6 novembre: saranno presenti Robert Antonioli, William Boffelli, Michele Boscacci, Matteo Eydallin, Nicolò Canclini, Davide Magnini, Matteo Sostizzo, Alba De Silvestro, Giorgia Felicetti, Mara Martini, Giulia Murada e Samantha Bertolina Damiano Lenzi, Nadir Maguet, Sebastian Guichardaz, Giovanni Rossi ed Alex Oberbacher. Al raduno, che si concluderà domenica ...

