Scatta l’obbligo dei seggiolini antiabbandono

Seggiolini anti-abbandono - l'obbligo Scatta da domani : rischio sanzioni fino a 326 euro : Da domani scatta l'obbligo di dotarsi dei dispositivi anti-abbandono, per i bebè sotto i 4 anni che viaggiano in auto. Ubaldo Pagano (Pd) chiede venga dato più tempo alle famiglie e chiede al Viminale di sospendere le sanzioni, "finché i cittadini non saranno stati informati in maniera corretta e diffusa sulla nuova normativa e finché non sarà operativo l'incentivo all'acquisto di 30 euro, previsto da Dl Fisco".