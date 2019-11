Sanremo 2020? È ancora tutto da vedere Al Bano rompe il silenzio sul suo

Sanremo 2020 - Al Bano svela il retroscena su Amadeus (e Romina) : Al Bano a Sanremo 2020? Pare che il nuovo direttore artistico del festival della musica italiana, Amadeus, vorrebbe assicurarsi la presenza del cantante pugliese. E non solo. È infatti in programma un incontro decisivo che servirà a capire cosa succederà durante le serate all’Ariston. A svelarlo è stato proprio il “Leone di Cellino San Marco”. Ospite in collegamento telefonico della trasmissione di Rai Radio Uno, Un Giorno da Pecora, ...

Sanremo 2020 - novità in arrivo : Diletta Leotta potrebbe essere la 'primadonna' : La nuova edizione del Festival di Sanremo verrà presentata da Amadeus che prenderà il posto di Claudio Baglioni, conduttore delle ultime edizioni. Secondo diverse indiscrezioni comparse in questi giorni in rete, citate tra gli altri da Blogo e dal Giornale di Sicilia, il volto femminile di questa nuova edizione del Festival della canzone italiana potrebbe essere Diletta Leotta. La 28enne siciliana, giornalista e conduttrice di DAZN, potrebbe ...

Sanremo 2020 : Amadeus invita cantante malato escluso dalla gara : Festival di Sanremo 2020: Amadeus porta Paolo Palumbo malato di Sla all’Ariston Niente Sanremo Giovani per Paolo Palumbo, malato di Sla, ma il ragazzo volerà direttamente al Festival di Sanremo 2020 tra i Big. Il brano sarà fuori gara. Il giovane cuoco di Oristano è stato invitato direttamente da Amadeus a salire lo stesso sul prestigioso palco del teatro Ariston, visto il valore del tema di cui si è fatto portatore. La giuria della ...

Sanremo 2020 - Diletta Leotta e Lorella Boccia potrebbero affiancare Amadeus : Il 70° Festival della Canzone Italiana andrà in onda dal 4 all'8 febbraio 2020 ed avrà come Direttore Artistico il conduttore ravennate Amadeus. In casa Ariston le rivoluzioni al regolamento per questa nuova edizione della kermesse canora sono state molteplici, tutte decise dal presentatore, come la 'Serata Cover' e la giuria diversa ogni sera. Per la 'Serata Cover' del 6 febbraio ogni cantante in gara dovrà esibirsi in una canzone presentata ...

Sanremo 2020 vallette : Amadeus chiama un’ex di Amici al Dopofestival? : Amadeus vuole Lorella Boccia di Amici di Maria De Filippi per L’altro Festival su Raiplay? Amadeus sta lavorando, insieme al suo gruppo di lavoro, al Festival di Sanremo 2020 e anche se mancano ancora 4 mesi all’evento televisivo per eccellenza, il conduttore dei Soliti Ignoti – Il ritorno sta pensando al cast di conduttori e di artisti pronti a gareggiare alla settantesima edizione del Festival della canzone italiana. Una ...

Festival di Sanremo 2020 - Amadeus avrebbe deciso - il co-conduttore sarà uno dei cantanti più amati in Italia - ecco chi è : Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, non vede l’ora che la kermesse inizi e ha intenzione di stupire gli Italiani, con grandi ospiti e con l’aiuto di personaggi dello spettacolo notissimi. Già la sicura presenza di Jovanotti e di Fiorello ha riacceso gli entusiasmi sul Festival. Oltre a Jovanotti e Fiorello sembra probabile anche la presenza di altri due super ospiti come Roberto Benigni e Antonella Clerici. Ma ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2020 - i nomi 'nuovi' di Diletta Leotta e Lorella Boccia : A tre mesi dall'inizio del Festival, continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul cast che accompagnerà il direttore artistico e conduttore Amadeus nelle cinque serate previste su Rai1.Dopo avervi raccontato delle ospitate pregiate di Antonella Clerici, Roberto Benigni, Fiorello (sicuro) e Jovanotti (praticamente certo), Blogo è in grado di anticipare i nomi 'nuovi' che sarebbero emersi nelle ultime ore. prosegui la letturaRetroscena Blogo: ...

Festival di Sanremo 2020 - “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per averlo al suo fianco”. E si fa il nome anche di Chiara Ferragni : “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per il Festival di Sanremo 2020“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da Davide Maggio sul suo sito, secondo cui il direttore artistico del prossimo Festival è in trattativa con il cantante per averlo al suo fianco sul palco dell’Ariston. Era stato lo stesso Amadeus qualche giorno fa a rivelare in un’intervista al Messaggero che sarà affiancato nella conduzione da tre personaggi noti ...

Tiziano Ferro a Sanremo 2020? Il punto tra co-conduzione con Amadeus e ospitata promozionale : Tiziano Ferro a Sanremo 2020? Quante possibilità reali ci sono di vedere l'artista di Latina sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Festival numero 70? Molte, e in due ruoli differenti. Tiziano Ferro non è nuovo al mondo sanremese e l'uscita del nuovo disco di inediti, Accetto Miracoli, in programma per venerdì 22 novembre, potrebbe sicuramente portare l'artista ad esibirsi a Sanremo. Le ultime indiscrezioni, però, parlano ...

Paolo Vallesi/ 'Ho avuto il cancro ma adesso sogno Sanremo 2020' : Paolo Vallesi ospite a Vieni da Me: 'Ho avuto il cancro ma adesso sogno Sanremo 2020', ecco le novità e le sue ultime rivelazioni