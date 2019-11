Sanità | intesa Seus-sindacati su progetti obiettivo | videosorveglianza a Palermo e Catania

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019), 6 nov. (Adnkronos) – Accordo raggiunto tra118 esui ‘’ e sull’adozione dellanelle sedi diGuadagna eCannizzaro. “Riteniamo positivo questo approccio volto alla concertazione ed al confronto avviato dalla dirigenza della” sottolinea il segretario regionale della UglCarmelo Urzì. “Abbiamo ottenuto un buon risultato – commentano Giuseppe Lombardi e Giovanni Ferraro della Ugl – In termini di riconoscimento economico, per quanto concerne la definizione degli incentivi annuali sulla produzione sia per le unità con varie mansioni che per gli autisti soccorritori ed il personale amministrativo, a tassazione agevolata al 10%. Abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla consegna del nuovo vestiario e sulla definizione dell’accordo sulle ore in ...

LaCnews24 : Sanita', intesa trovata per precari e idonei. Anzi no: manca l'ok della Regione #calabrianotizie #newscalabria - AnsaSardegna : Intesa Stato-Sardegna, sul piatto 2,1mld. Firma attesa giovedì. Solinas, 'soldi per opere scuole e sanità' #ANSA - BomberiniL : @iltirreno @andlazz HO CHIAMATO PIU' VOLTE LA SEGRETERAI DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' SACCARDI per avere s… -