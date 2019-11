Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019), 6 nov. (Adnkronos) - Accordo raggiunto tra118 esui '' e sull'adozione dellanelle sedi diGuadagna eCannizzaro. "Riteniamo positivo questo approccio volto alla concertazione ed al confronto avviato dalla dirigenza della S

TV7Benevento : Sanità: intesa Seus-sindacati su progetti obiettivo, videosorveglianza a Palermo e Catania... - LaCnews24 : Sanita', intesa trovata per precari e idonei. Anzi no: manca l'ok della Regione #calabrianotizie #newscalabria - AnsaSardegna : Intesa Stato-Sardegna, sul piatto 2,1mld. Firma attesa giovedì. Solinas, 'soldi per opere scuole e sanità' #ANSA -