Rugby – Crisi All Blacks | il nuovo corso parte dalla panchina | 26 candidati al posto di

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Dopo il disastro Mondiale e l’addio del ct di Steve Hansen, gli Allsono alla ricerca di unallenatore: ben 26 iper laIl Mondiale di2019 è stato un disastro per gli All. La formazione neozelandese partiva con i favori del pronostico ed è invece tornata a casa con un ‘misero’ terzo. L’addio del ct Steve Hansen ha certificato una spaccatura nella Nuova Zelanda che dovrà cancellare la brutta figura fatta in mondovisione rindo proprio da una nuova guida in. I nomi sulla lista per ildict sono addirittura 26! “Abbiamo scritto ad allenatori stranieri e neozelandesi“, ha detto Brett Impey, presidente del Board. In pole ci sono il vice di Hansen, Ian Foster, sponsorizzato da Beauden Barrett, il mediano d’apertura degli All, e secondo i media neozelandesi ...

