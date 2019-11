Romina Power e il nuovo post sulla figlia Ylenia | parole piene di tenerezza accompagnano

Chi l'ha visto? Il caso di Ylenia Carrisi : Romina Power lancia un appello sui social : Federica Sciarelli continua a indagare su casi ancora avvolti dal mistero. Nell'appuntamento di stasera, quello della figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power.

Romina Power non smette di cercare la figlia : “Se l’avete vista per caso in un treno - in aereo… raccontatecelo - condividiamo la sua foto sui social” : Parole commoventi e piene di speranza quelle che Romina Power ha postato su Instagram accanto alla foto della figlia Ylenia. La figlia amatissima, scomparsa a soli 23 anni e data per morta nel 1993, è sempre nei pensieri di Romina, che non smette di cercarla: “Se hai conosciuto Ylenia, incontrato Ylenia per caso in uno dei tuoi viaggi, in un treno, in un aereo, in un ristorante, in un centro spirituale, raccontacelo... la forza della ...

Al Bano : "Romina Power e Loredana Lecciso? Sono le madri dei miei figli. Stiamo cercando di risolvere i nostri problemi" : Al Bano, ospite di 'Un giorno da pecora', la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio di Lauro, sulle frequenze di Radio Rai1, ha commentato il presunto triangolo amoroso che lo vede, a suo malgrado, protagonista assieme a Romina Power e Loredana Lecciso. Nelle ultime settimane, i settimanali di gossip e qualche trasmissione televisiva hanno alimentato le voci di una presunta rivalità tra le due donne: Sono le madri dei ...

Romina Power Parla Nuovamente di Ylenia Carrisi la Figlia Scomparsa! : Romina Power è tornata a Parlare di sua Figlia scomparsa lanciando Nuovamente un appello per lei. In più ha rilasciato delle dichiarazioni (non confermate) davvero impressionanti. Ecco i dettagli! La scomparsa di Ylenia Carrisi ha lasciato con il fiato sospeso tantissimi italiani, fino alla dichiarazione di morte presunta arrivata qualche tempo fa da parte di Albano Carrisi. Ora però, ci sarebbero delle novità veramente significative sulla ...

Al Bano Carrisi - bomba su Sanremo : "Amadeus mi ha invitato - ma...". Il ruolo di Romina Power : "Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l'ospite d'onore, o da solo o con Romina...”. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi Al Bano Carrisi ha spiegato così la sua

Loredana Lecciso tende la mano a Romina Power : 'Non ho nulla contro di lei' : Loredana Lecciso lunedì 4 novembre è stata ospite a Live - Non è la d'Urso. La showgirl leccese per la prima volta si è sottoposta al giudizio delle 5 sfere capitanate da Alba Parietti, Giovanni Ciacci, Simona Izzo, Alessandra Mussolini e Riccardo Signoretti. Durante il confronto l'ex compagna di Al Bano Carrisi ha deciso di deporre l'ascia di guerra con Romina Power. Da quando Al Bano e Romina si sono riuniti artisticamente circolano delle voci ...

Loredana Lecciso fa un Inaspettato Invito a Romina Power! : La famiglia Carrisi torna di nuovo al centro del gossip. Questa volta a parlare è Loredana Lecciso, che ospite del programma di Barbara D’Urso Live, si è sottoposta al giudizio delle cinque sfere ed in quell’occasione ha parlato della sua rivale Romina Power. A quest’ultima la Lecciso ha lanciato un Inaspettato Invito. La famiglia Carrisi da anni è al centro del gossip. Prima ad occupare le pagine dei giornali era la coppia ...

“Faccia a faccia”. Loredana Lecciso e Romina Power per la prima volta una davanti all’altra : Al Bano resta a guardare : Un notizia che arriva con la forza di un tifone e che lascerà molti fan senza parole. A darla è una delle dirette interessate: Loredana Lecciso pronta a deporre l’ascia di guerra nei confronti di Romina Power. Com’è noto, l’ex compagna e l’ex moglie di AlBano Carrisi non hanno un rapporto da anni nonostante la loro famiglia allargata. Ma Loredana – che prova grande rispetto per l’americana – è pronta a cambiare la situazione. Per questo a ...

Live Non è la d'Urso - Loredana Lecciso : "Da 20 anni è nata un'altra famiglia! Rispetto Romina Power" : Ancora una volta il triangolo Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso sbuca fuori e se ne parla a Live non è la d'Urso con l'ospitata di quest'ultima alle prese con l'uno contro tutti. Loredana così ha avuto modo di precisare alcuni suoi pensieri sulla storica coppia che ha fatto sognare milioni di italiani.Che il rapporto tra Al Bano e Romina sia stato fortificato da una storia d'amore che non si può far finta di non aver sentito ...

Loredana Lecciso invita Romina Power nell’ascensore di Live-Non è la d’Urso : Loredana Lecciso pronta a fare pace con Romina Power a Live-Non è la d’Urso Loredana Lecciso è pronta a deporre l’ascia di guerra nei confronti di Romina Power. Com’è noto, l’ex compagna e l’ex moglie di Albano Carrisi non hanno un rapporto da anni nonostante la loro famiglia allargata. Ma Loredana – che prova grande […] L'articolo Loredana Lecciso invita Romina Power nell’ascensore di Live-Non è ...

Loredana Lecciso fa un appello a Romina Power : “Incontriamoci a Live” : Live Non è la d’Urso, Loredana Lecciso vuole chiarire con Romina Power: l’appello E’ appena terminato il tanto atteso confronto a Live di Barbara d’Urso tra Loredana Lecciso e i 5 ‘sferati’. E in questa occasione c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti di stucco, conduttrice compresa. Cos’è successo? La donna, parlando del suo rapporto teso con Romina Power per via dei vari ...

Romina Power su Instagram ricorda il padre Tyrone : «Mi sei sempre mancato» : Romina Power torna a far commuovere i fan questa volta pubblicando su Instagram uno scatto del padre, Tyrone Power. L’ex moglie di Al Bano ha voluto condividere un dolce ricordo del genitore scomparso quando lei era appena una bambina. Un’assenza che ha lasciato un doloroso vuoto nella sua vita e di cui ancora oggi sente il peso. “Il mio papà. Non ti ho mai dimenticato, mi sei sempre mancato e ti ho sempre amato” scrive Romina a corredo di una ...

Romina Power cerca ancora la figlia scomparsa 25 anni fa : l'appello su Instagram : Lei è una donna famosa: il pubblico la conosce e la ama in qualità di cantante, scrittrice e anche pittrice, ma soprattutto per essere una mamma che non si arrende, neanche a distanza di 25 anni. Romina Power continua senza sosta a cercare Ylenia Carrisi, la primogenita dei quattro figli nati dall'unione con Albano scomparsa nel 1994. Sente che è viva, da qualche parte, e ieri su Instagram ha lanciato un appello. Romina cerca ancora ...

Romina Power : "Ylenia è scomparsa 25 anni fa. Vi prego - aiutatemi a ritrovarla" : Non smette di sperare e di crederci, Romina Power, che a ben 25 anni dalla sua scomparsa, ancora chiede aiuto online affinché sua figlia Ylenia possa essere ritrovata.Soltanto ieri sera, sul suo profilo ufficiale Twitter così come su Instagram, Romina Power ha condiviso una foto di sua figlia Ylenia da giovane, quando aveva soltanto 23 anni. Romina non ha mai abbandonato la speranza che sua figlia, scomparsa a New Orleans proprio 25 anni fa, ...