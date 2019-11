Roma | nuovo incendio a libreria ' Pecora elettrica' alla vigilia della riapertura

Roma - incendiata di nuovo la libreria-bistrot antifascista “La pecora elettrica” : doveva riaprire domani dopo il rogo del 25 aprile : Avrebbe dovuto aprire domani, dopo l’incendio doloso del 25 aprile. Ma la libreria-bistrot antifascista in zona Centocelle, a Roma, La pecora elettrica, ha subito un nuovo rogo. Nel video, le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco. Video Twitter/Manolo Lupicchini L'articolo Roma, incendiata di nuovo la libreria-bistrot antifascista “La pecora elettrica”: doveva riaprire domani dopo il rogo del 25 aprile proviene ...

Roma - nuovo rogo a "La pecora elettrica" : 10.35 nuovo rogo alla libreria La pecora Elettrica, luogo di aggregazione nel quartiere Romano di Centocelle. Sei mesi fa lo stesso locale era stato danneggiato dall'esplosione di un ordigno artigianale. Il locale avrebbe dovuto riaprire domani. "Hanno dato fuoco a tutto", dice il titolare della libreria.

Nuovo incendio in un caffè letterario di Roma : Fiamme questa notte, alle 3, alla 'Pecora Elettrica', caffetteria e libreria di via delle Palme, in zona Centocelle, nella Capitale. Il locale, noto presidio antifascista della capitale, già danneggiato lo scorso 25 aprile a seguito di un altro incendio, avrebbe dovuto riaprire domani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia Roma Casilina che indagano sui fatti. Non si esclude il gesto di natura dolosa. ...

Roma : nuovo Laboratorio di Genetica Medica al San Giovanni Addolorata : Entro fine estate 2020 presso l’A.O. San Giovanni Addolorata verrà attivato un nuovo Laboratorio pubblico specializzato in Genetica Medica. La struttura occuperà una superficie di oltre 600 mq, con sede all’interno degli spazi del Presidio Santa Maria, che saranno ristrutturati grazie ad uno specifico finanziamento regionale di circa € 550.000. Il nuovo Polo nasce dall’accordo tra l’A.O. San Giovanni Addolorata e l’ASL Roma 1, con l’obiettivo di ...

Il Volo incontra fan a Romaest : nuovo album ‘The best of 10 years’ : Roma – Il Volo a partire dalle 17:30 di sabato 09 novembre presenterà presso l’area eventi di via Collatina, 858 (secondo piano – ingresso nord) il loro attesissimo album: “10 YEARS” (Sony Music) che racchiude il meglio del loro repertorio musicale. I dieci anni di carriera dell’eclettico trio verranno così celebrati attraverso il nuovo disco in uscita (prossimo 8 novembre) che vedrà la sua diffusione in tutto il mondo con inedite versioni ...

Live Roma-Napoli 1-0 : Pastore sfonda - è di nuovo rigore! : Si apre con il big match Roma-Napoli il programma dell11esima giornata di Serie A, alle ore 15 di questo sabato di campionato. I giallorossi hanno conquistato il quarto posto della graduatoria grazie...

In Questa Città è il nuovo singolo di Max Pezzali con una Romantica dedica a Roma : Il nuovo singolo di Max Pezzali è In Questa Città. L'annuncio arriva come spoiler dai social di Fiorello, che si è complimentato in anteprima con l'amico, svelando anche la copertina - molto particolare - nata dalle illustrazioni del noto fumettista Zerocalcare. Il ritorno in musica del cantautore di Pavia non giunge comunque come una novità, dal momento che già da mesi si era parlato di un nuovo singolo, usato come lancio del prossimo album ...

La Gazzetta dello Sport nuovo Official Media Partner della Roma : «L’AS Roma e La Gazzetta dello Sport annunciano una Partnership fino a giugno 2021 che vedrà il primo giornale Sportivo più diffuso in Europa e in Italia come Official Media Partner della società giallorossa». Con questa nota il club giallorosso ha comunicato di aver siglato un’intesa con il quotidiano Sportivo. «”L’accordo con la AS Roma […] L'articolo La Gazzetta dello Sport nuovo Official Media Partner della Roma è stato realizzato da ...

A Roma - nel nuovo hotel al centro del mondo : NH Collection Roma Fori Imperiali, il nuovo hotel al centro del mondoNH Collection Roma Fori Imperiali, il nuovo hotel al centro del mondoNH Collection Roma Fori Imperiali, il nuovo hotel al centro del mondoNH Collection Roma Fori Imperiali, il nuovo hotel al centro del mondoNH Collection Roma Fori Imperiali, il nuovo hotel al centro del mondoNH Collection Roma Fori Imperiali, il nuovo hotel al centro del mondoNH Collection Roma Fori Imperiali, ...

«La vita bugiarda degli adulti» : che cosa sappiamo del nuovo Romanzo di Elena Ferrante : Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Montare l’attesa, capire quando è il momento giusto per ...

NH Hotel Group presenta il nuovo boutique hotel 5* NH Collection Roma Fori Imperiali : NH Collection Roma Fori Imperiali apre le sue porte nella Città Eterna per regalare un’esperienza di soggiorno indimenticabile e una vista incredibile sulle bellezze architettoniche dei Fori Imperiali, il Vittoriano e la colonna Traiana. · Con la sesta apertura a Roma, NH hotel Group conferma la sua strategia di sviluppo in Italia e l’obiettivo di consolidare la sua presenza nella capitale. · Natale Giunta firma l’offerta ...

Sono stati svelati il titolo e la copertina del nuovo Romanzo di Elena Ferrante : Poco più di un mese fa, la notizia ufficiale dalla casa editrice romana e/o che pubblica i suoi amatissimi romanzi. Elena Ferrante tornerà nelle librerie il 7 novembre prossimo con un nuovo romanzo, ma nessuna notizia sul titolo. Soltanto l’incipit. Poco fa, invece, è stato reso noto quale sarà, La vita bugiarda degli adulti, e come sarà la copertina: bianca e nera con due mani verso l’alto ...

È stato svelato il titolo e la copertina del nuovo Romanzo di Elena Ferrante : Poco più di un mese fa, la notizia ufficiale dalla casa editrice romana e/o che pubblica i suoi amatissimi romanzi. Elena Ferrante tornerà nelle librerie il 7 novembre prossimo con un nuovo romanzo, ma nessuna notizia sul titolo. Soltanto l’incipit. Poco fa, invece, è stato reso noto quale sarà, La vita bugiarda degli adulti, e come sarà la copertina: bianca e nera con due mani verso l’alto ...

Chef Rubio e il suo nuovo cinguettio - “So di chi è la colpa dell’omicidio di Luca Sacchi a Roma” : Lo Chef Rubio, molto attivo in questi ultimi giorni sui social, ha voluto dire la sua anche sull’omicidio del giovane Luca Sacchi avvenuto a Roma e più in generale dello stato di degrado in cui versa Roma in questi ultimi anni. Lo Chef Rubio si è reso protagonista in questi giorni di durissime polemiche a colpi di tweet con Matteo Salvini questa volta ha voluto parlare della situazione catastrofica di Roma e dell’omicidio, ormai ...