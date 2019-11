Ritratti assolutamente fashion di gufi e civette

Fonte : wired

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lo Scottish Owl Centre di Polkemmet Country Park nei pressi di Whitburn, Regno Unito, è – come ha cura di sottolineare il suo sito – il più grande centro di raccolta dial mondo. Più di 100 esemplari, tra cuie allocchi, sono ospitati a mezz’ora di auto da Glasgow, in Scozia, in un luogo che presenta condizioni climatiche ideali per la vita di questi esemplari. Nelle foto diffuse dal centro questi animali posano, come modelli, in bellissimi scatti: sguardo dritto in camera, non potranno che calamitare la vostra attenzione.diWired.

