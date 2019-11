Rischio idrogeologico | la Prefettura di Crotone richiama l’attenzione su pulizia e

Allerta Meteo Campania : domani Rischio idrogeologico - criticità “arancione” : La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di Allerta Meteo con criticità arancione a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore. Sulla gran parte del territorio si prevedono precipitazioni e temporali che potrebbero dar luogo a un rischio idrogeologico diffuso e quindi a “instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ...

Allerta Meteo Campania : Rischio idrogeologico per temporali dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo codice arancione su tutta la Campania, ad esclusione della zona del Tanagro, dove invece il livello di rischio è giallo. Si prevede un rischio idrogeologico diffuso per precipitazioni e temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale“, che potrebbero avere anche forte ...

Allerta Meteo Lazio : criticità per Rischio idrogeologico : Allerta Meteo avverso dal tardo pomeriggio di sabato 2 novembre 2019 e per le successive 12-18 ore nella Regione Lazio. Secondo le previsioni la zona sarà colpita da precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le Zone di Allerta. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo Lazio : codice giallo per Rischio idrogeologico per temporali : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali. I fenomeni temporaleschi previsti saranno sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale. Si susseguiranno dal tardo pomeriggio di domani, sabato 2 novembre, e per le successive 12-18 ore sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino ...

Allerta Meteo Sardegna : Rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani : Allerta Meteo diffusa dalla Protezione Civile regionale della Sardegna: l’avviso per rischio idrogeologico con criticità ordinaria, codice giallo, è valido dalle ore 16 e sino alla mezzanotte di domani, sabato 2 novembre 2019, relativamente alla Sardegna Occidentale. Oltre al Campidano, sono interessate le seguenti zone dell’Isola: Iglesiente, Montevecchio- Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: rischio ...

Protezione civile : verso una governance più forte per la riduzione del Rischio idrogeologico - idraulico - sismico e vulcanico : Un ciclo di seminari regionali per approfondire gli aspetti del progetto “Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio” partirà la prossima settimana dalla Calabria e proseguirà nei prossimi mesi nelle altre quattro Regioni coinvolte: Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. “Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio” è il progetto realizzato dal Dipartimento della ...

Maltempo : in futuro i fenomeni meteo estremi “diverranno comuni - il Rischio idrogeologico incombe sulla popolazione italiana” : “Il rischio idrogeologico che incombe sulla popolazione italiana deve essere rapidamente ridotto se non azzerato, in relazione all’estremizzazione climatica, sempre più rapida ed implacabile in atto a livello globale ed amplificata nel bacino Mediterraneo. La complessità orografica, la caratteristica di “mare caldo” tipica del Mare Nostrum, le evidenze di area “hotspot” in relazione al global warming stanno di fatto amplificando l’appena ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Rischio idrogeologico estesa fino a domani : La Protezione civile regionale della Sardegna ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo per rischio idrogeologico dalle 15 di oggi fino alle 6 di domattina, giovedì 24 ottobre. Sono previsti temporali sui bacini Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso e Logodoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità per rischio idrogeologico estesa fino a domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Sardegna : Rischio idrogeologico - in arrivo temporali : La Protezione civile regionale della Sardegna ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nel Sud Sardegna e in Ogliastra dalle 15 alla mezzanotte di domani, mercoledì 23 ottobre. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: rischio idrogeologico, in arrivo temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Rischio idrogeologico in Piemonte : 35 milioni di euro per la sicurezza del territorio : Sono quasi 35 i milioni di euro assegnati dal Ministero dell’Ambiente al Piemonte per la mitigazione del Rischio idrogeologico del territorio, ovvero per attuare gli interventi per la difesa dal pericolo di frane e alluvioni. L’assegnazione è stata confermata ufficialmente in questi giorni. «La riduzione del Rischio è determinante in una regione come il Piemonte, dove, secondo i dati ISPRA, il Rischio da alluvione riguarda quasi un milione di ...

Rischio idrogeologico ed idraulico - incontro in Prefettura a Ragusa : Si è svolto a Ragusa un incontro sul Rischio idrogeologico ed idraulico. Nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile"

Sicilia : Rischio idrogeologico - Legambiente 'no a spreco risorse per progetti obsoleti' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il governo regionale disporrà di altri 174 milioni di euro per contrastare il dissesto del territorio e l’erosione delle spiagge che si aggiungono ai 155 milioni euro già disponibili. La messa in sicurezza del territorio ed il contrasto all’erosione costiera sono inten

Enorme incendio a Sarno : 200 cittadini evacuati - “il Monte Saretto a Rischio idrogeologico” [FOTO] : Notte di paura a Sarno, dove qualche ore fa un Enorme rogo ha investito il comune del Salernitano. Il ricordo va a quel giorno di maggio del 1998, quando il comune dell’agro sarnese nocerino fu investito da una colata di fango che causo’, li’ e in altri comuni vicini, 160 morti. E’ questa la preoccupazione maggiore a poche ore di distanza dal vasto incendio divampato, nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi di una ...

5 milioni per il Rischio idrogeologico a Modica - il Comune partecipa al bando : Il Comune di Modica partecipa al bando per rischio idrogeologico. 5 milioni per il rischio idrogeologico a Modica