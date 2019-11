Reggio Calabria | due migranti si fingono turisti dopo l' approdo in barca a vela

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Reggio Calabria : sequestrati 61kg di cocaina purissima : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi Reggio Calabria. Sono stati sequestrati 61 chilogrammi di cocaina purissima a Gioia Tauro, 5 novembre 2019,

Reggio Calabria - chiesti 4 anni e 6 mesi per l’ex ministro di Fi Claudio Scajola : “Ha favorito la latitanza di Matacena” : Tre udienze sono state necessarie al procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo per ricostruire cinque anni di processo “Breakfast” contro l’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola. Nei suoi confronti il magistrato ha escluso l’aggravante mafiosa, ma ha chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi di carcere per aver favorito l’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, ancora oggi latitante a Dubai. Dopo un lungo processo si è ...

Gli studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria alla scoperta dei raggi cosmici : Che cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono? Come possono essere misurate le particelle che li compongono? Queste sono alcune delle domande a cui dopodomani, il 6 Novembre, in contemporanea ai loro coetanei di tutto il mondo, cercheranno di dare una risposta cinquanta studenti degli istituti superiori di Reggio Calabria durante l’International Cosmic Day (ICD), organizzato a Reggio Calabria grazie al supporto dei ricercatori della Sezione ...

Il Bergamotto di Reggio Calabria : un incontro sul tema produzione e valorizzazione : Giovedi 7 novembre 2019 alle ore 16:15, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà un incontro sul tema “Il Bergamotto di Reggio Calabria. produzione e valorizzazione”. I lavori saranno aperti dal Prof. Santo Marcello Zimbone, Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dall’Avv. Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Prof. ...

Fondi ai Comuni - Sud scippato : Giugliano - Afragola e Reggio Calabria i tre più danneggiati : Il comune più danneggiato d'Italia dalle distorsioni del federalismo? Giugliano, in provincia di Napoli. E il secondo posto? Afragola, poco lontano. Terza in questa classifica poco...

Meteo Reggio Calabria : domenica di forte scirocco - le splendide immagini dello Stretto di Messina [FOTO] : domenica di forte maltempo al centro nord, mentre al sud un clima soleggiato caratterizzato da alte temperature e forte scirocco. Ecco le immagini della prima domenica di novembre caratterizzata dal sole in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina, le foto a corredo dell’articolo sono state scattate da Renzo Pellicano. L'articolo Meteo Reggio Calabria: domenica di forte scirocco, le splendide immagini dello Stretto di Messina [FOTO] ...

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria nuovo membro dell’International Astronautical Federation : Il 21 ottobre 2019 l’Assemblea Generale dell’International Astronautical Federation (IAF), riunitasi nell’ambito del 70th International Astronautical Congress – IAC 2019 – svoltosi a Washington D.C. (USA) dal 21 al 25 ottobre 2019, ha approvato la nomina, quale nuovo membro della IAF, delL’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, presentata nella stessa Assemblea dal Magnifico Rettore prof. Santo Marcello Zimbone. Della IAF, ...

Paura terremoto Reggio Calabria e Messina - ma era una ordigno bellico : Timore per un terremoto a Reggio Calabria e Messina. Attorno a mezzogiorno la popolazione ha sentito nettamente un boato che scosso la terra e fatto tremare i vetri. In realtà, non si è trattato di una scossa ma di una esplosione controllata, come fa sapere Ingv. Gli artificieri del nucleo SDAI di Augusta della Marina Militare hanno infatti fatto brillare in mare un ordigno bellico. L’esplosione è stata effettuata in mare, davanti al porto ...

Panico a Messina e Reggio Calabria : “C’è il terremoto”. Ma è solo esploso un ordigno bellico : Paura a Messina e Reggio Calabria, dove intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 29 ottobre, un boato ha scosso le due città con gli abitanti che si sono precipitati in strada pensando si trattasse di un terremoto. Ma, poco dopo l'allarme è rientrato: si è trattato solo delle operazioni di brillamento di un ordigno bellico al largo dello Stretto.Continua a leggere

Boato e tremori tra Messina e Reggio Calabria come un terremoto - esplode ordigno in mare : Intensi boati e tremori sono stati avvertiti oggi 29 ottobre 2019, precisamente alle 11.54, sullo Stretto di Messina, tra Messina e Reggio Calabria. Chiariamo subito che non si è trattato di una...

Scossa di terremoto a Messina e Reggio Calabria : paura nello Stretto : Pochi secondi fa, una Scossa di terremoto preceduta da un boato è stata distintamente avvertita a Messina e Reggio Calabria. Al momento non è nota la magnitudo della Scossa, ne’ l’epicentro. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Scossa di terremoto a Messina e Reggio Calabria: paura nello Stretto sembra essere il primo su Meteo Web.

Reggio Calabria : incidente fatale sulle bretelle del Calopinace - deceduta una donna : È avvenuto a Reggio Calabria, e precisamente nella zona delle bretelle del ponte Calopinace, l’ennesimo incidente costato la vita ad una donna di 64 anni di nazionalità marocchina. Il tratto di strada, dopo l'incidente fatale, è stato chiuso al traffico per diverse ore. Sul luogo del delitto presente una folla di reggini inferocita per le condizioni di scarsa visibilità di cui gode il tratto, da anni scenario di numerosi incidenti. La dinamica ...

Reggio Calabria - scoperto importante sito archeologico nelle acque del Lungomare : è un patrimonio preziosissimo : Per la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico sommerso rinvenuto a Reggio Calabria, nello specchio di mare antistante la via marina, a poco più di due mesi dall’attività di ricerca, il MIBACT stanzia la somma di € 100.000,00 dei quali 50.000,00 da parte del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria, diretto da Salvatore Patamia, e 50.000,00 da parte della Direzione ...