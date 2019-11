Razzismo | il ministro Spadafora | «Vanno inasprite le sanzioni»

Razzismo - al via gli incontri tra il ministro Spadafora e i rappresentanti dello sport italiano : Una situazione da prendere di petto quella del Razzismo. Vincenzo Spadafora, neoministro dello sport, ha definito “non accettabile” che in Italia si prosegua su questa linea e non si sia imparato niente. Purtroppo siamo indietro rispetto ad altri Paesi. Kessié, Lukaku, Dalbert, la situazione è sempre la stessa. Oggi è in programma un incontro tra Spadafora, Gravina e Miccichè, in cui la lotta al Razzismo è il primo punto ...