Ravenna-Milano volley | Superlega | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Domani (7 Novembre) scenderanno sul parquet alle ore 20.30. I padroni di casa sono reduci dalla prima vittoria della stagione in trasferta con Sora mentre gli ospiti hanno vinto due gare anche se sono reduci dalla pesante sconfitta subita per mano di Civitanova. Marco Bonitta punterà sul grande potenziale offensivo di Sharone Vernon-Evan che ha totalizzato 44 punti in due partite, Ter Horst Thijs (24) e Daniele Lavia (16). I fari saranno puntati su Nimir Abdel-Aziz vero e proprio trascinatore dei lombardi sin qui. La partita ditra Monza-Perugia sarà trasmessa diretta tv su Raisport e insu Raiplay. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle principali partite della terza giornata del massimo campionato diitaliano.MONZA-PERUGIA: PROGRAMMA, TV EMercoledì 6 Novembre 20.30 Trento-Monza (Raisport- ...

thevolleynews : Torna in campo la Superlega con la terza giornata di andata. Ravenna – Milano in diretta su Rai Sport -… - thevolleynews : Torna in campo la Superlega con la terza giornata di andata. Ravenna – Milano in diretta Rai Sport -… - ematr_86 : Vediamo cosa farà @RaiSport giovedì sera, ci sarà una seria battaglia con @TV8it e @SuperTennisTv 19.30 NEXT GEN… -