Ragusa | omaggio della Polizia | 1 minuto di silenzio per i vigili del fuoco morti FOTO

Fonte : quotidianodiragusa

(Di mercoledì 6 novembre 2019) 1diper i 3delad Alessandria e un mazzo di fiori per la protettrice Santa BarbaraSquadra Volante

radiortm : Ragusa, omaggio delle Volanti della Polizia di Stato ai vigili del fuoco morti ad Alessandria - - LeMasserie : Un regalo stellare ti aspetta! Dal 4 al 17 novembre subito per te la scintillante Pochette Swarovski in omaggio c… - LeMasserie : Bambini vi aspettiamo all’Halloween Scare Team. Quattro giorni dedicati alla festa più paurosa dell’anno. In omaggi… -