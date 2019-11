Qualificazioni EuroBasket Women 2021 | Capobianco ha scelto le azzurre per Repubblica Ceca

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019)Qualifiers: leper le sfide ae Danimarca. Il 14 novembre l’esordio a Cagliari con le ceche Lo staff tecnico coordinato da Andreaha diramato la lista delle 16che da domenica si radunano a Cagliari in vista dei primi due appuntamenti delleall’che nelsi giocherà in Spagna e in Francia. Giovedì 14 Novembre il PalaPirastu di Cagliari ospiterà il primo impegno, che vedrà l’Italia in campo contro la(ore 20.30, diretta SkySportHD). Domenica 17 si replica in casa della Danimarca (15.30). Lesono state sorteggiate nel girone D che comprende anche la Romania: all’Europeo accedono 14 Nazionali, ovvero le prime di ogni gruppo e le cinque migliori seconde. I biglietti per assistere alla partita di Cagliari sono disponibili su ...