Q8-Confagricoltura | insieme per valorizzazione filiera biometano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Valorizzare la produzione di energie rinnovabili e implementare l’economia circolare anche in campo energetico. E’ l’obiettivo dell’accordo sottoscritto oggi da Kuwait Petroleum Italia Spa (Q8) e. L’intesa è stata siglata dall’ad di Q8, Giuseppe Zappalà, e dal vicepresidente di, Matteo Lasagna, a Ecomondo di Rimini, la fiera dedicata all’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare. “L’accordo – spiega una nota congiunta – rafforza il legame tra il mondo dell’energia e quello dell’agricoltura attraverso l’ottimizzazione delladi produzione dele in particolare del bio Lng (liquido) quali fonti di energia rinnovabili ottenute da biomasse di origine agricola. La collaborazione si ...

