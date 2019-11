Pubblico impiego | l' agognato rinnovo del contratto si fa | in arrivo 96 euro in busta paga

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Dopo le numerose richieste dei sindacati che, da oltre un anno, invocano ildiper il, con contestuale aumento medio dei salari, sembra sia giunta la svolta con una nuova proposta da parte del governo al contrario di quanto emergeva in precedenza. L'esecutivo giallorosso infatti, ha reperito le risorse necessarie a garantire aumenti inper gli statali superiori a 96lordi mensili; questi avranno efficacia con ildeldel compartoper il triennio 2019-2021. A regime, ovvero entro il 2021, le risorse messe a disposizione per ildeldei dipendenti delle amministrazioni pubbliche saranno di 3,175 miliardi di. Sono stati garantiti ulteriori 1,4 miliardi in più rispetto agli 1,775 miliardi già stanziati dal governo precedente per ildel 2019-2021 (nello specifico 224 milioni nel 2020 ...

