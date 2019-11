Plastic tax | che beffa | solo gettito e nessun effetto ambientale

Manovra - Plastic tax : il governo verso un prelievo dimezzato e un rinvio della misura : Continua la discussione sulla plastic tax: il governo starebbe pensando di ridurre la platea di prodotti soggetti a prelievo, insieme a una riduzione sull'entità dello stesso. Si starebbe ipotizzando un rincaro fra i 60 e i 40 centesimi al chilo, invece dell'euro attualmente previsto. In cantiere anche un possibile rinvio: da aprile a luglio 2020.Continua a leggere

Manovra - auto aziendali e Plastic tax verso il dimezzamento : L?articolo 4 del decreto fiscale, e precisamente la norma che impone alle imprese committenti di versare le ritenute fiscali per conto di quelle a cui affidano un appalto o un subappalto,...

Manovra : fonti governo - ‘verso addio tassa auto aziendali e rinvio Plastic tax’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Potrebbe saltare, cancellata con un colpo di bianchetto, la tassa sulle auto aziendali prevista dalla Manovra. Mentre si starebbe pensando a un rinvio “significativo”, ben oltre la data di luglio di cui si vociferava nei giorni scorsi, della tassa sulla plastica. E’ quanto rivelano fonti di governo all’Adnkronos, spiegando che sarebbe questo l’orientamento che starebbe ...

Ecomondo 2019 - il ministro dell’Ambiente Costa sulla Plastic tax : “Il Parlamento aiuti le aziende con l’aumento del credito di imposta” : Con il taglio del nastro affidato al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, Ecomondo 2019, la più importante fiera europea dedicata alla circular economy, in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 5 all’8 novembre, non poteva che accendere i riflettori sull’argomento più discusso del momento, quello della plastic tax. “Chiedo al Parlamento – ha detto il ministro Costa – di dare un aiuto in più alle aziende a modificare il ...

Manovra 2020 : il testo è in Senato - Governo pronto a modifiche su Plastic tax : La nuova Manovra finanziaria è giunta a Palazzo Madama, dove inizierà il suo iter parlamentare per la conversione in legge. Intanto, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri si sarebbe detto pronto a delle rimodulazioni su alcune misure inserite nella Legge di Bilancio. Si tratta della plastic-tax e delle tasse sulle auto aziendali. Tuttavia, proseguono ancora le varie discordanze fra i vari partiti della maggioranza anche se, ...

Manovra : Cgil - Cisl e Uil Veneto - si fermi la Plastic tax : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) - “La plastic tax serve solo a far cassa” e “non aiuta a riconvertire il settore verso produzioni riciclabili”. Lo dicono il segretari generali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil del Veneto, Michele Corso, Stefano Zanon e Giannino Rizzo, che hanno scritto una lettera

Manovra - come cambia la Plastic tax. Gettito di 1 miliardo nel 2020 : Il correttivo con maggiori chance di successo prevede di potenziare i meccanismi premiali che favoriscano gli investimenti delle imprese nell’acquisto di macchinari e competenze necessarie a concentrare la produzione su prodotti riciclabili

Coldiretti : la Plastic tax “colpisce ? della spesa delle famiglie” : “La plastic tax colpisce 2/3 della spesa a tavola delle famiglie e rischia di penalizzare a cascata l’intera filiera agroalimentare dove si concentra il 76% degli imballaggi in plastica“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’ultima proposta fiscale contenuta nella manovra del Governo che rischia di colpire “settori produttivi determinanti del Made in Italy dal latte alla carne, dalla frutta alla verdura che ha ...

Sulla manovra il Pd apre a modifiche su Plastic tax e auto aziendali : La manovra si appresta ad affrontare la prova del Parlamento e il clima nel governo non trasmette ottimismo. Le truppe renziane, dall'interno della maggioranza, continuano a cannoneggiare con dichiarazioni al vetriolo contro la plastic tax e i provvedimenti sulle auto aziendali. E a mettere alla prova i nervi degli azionisti di maggioranza del governo arriva anche la tegola di ArcelorMittal. I dem sono i primi a chiedere al presidente del ...

Manovra - il governo apre sulla Plastic tax. Ma Fioramonti reclama più fondi per la scuola : Le tasse sulla plastica. I fondi per la scuola. Gli incentivi ai pagamenti elettronici. E pure l'allarme del settore dei giochi che lancia un sos perché «all'ennesimo...

Plastic tax - Conte pronto a incontrare le aziende di settore : Il premier Giuseppe Conte pronto a incontrare le aziende di settore sul tema della Plastic tax. Le preoccupazione dell’industria: la norma colpirebbe in particolare l’Emilia Romagna, culla della Packaging Valley, che ospita il maggior numero di aziende del comparto in Italia

Plastic tax - i timori dell’industria : Conte incontra le aziende di settore : Il premier Giuseppe Conte pronto a incontrare le aziende di settore sul tema della Plastic tax. Le preoccupazione dell’industria: la norma colpirebbe in particolare l’Emilia Romagna, culla della Packaging Valley, che ospita il maggior numero di aziende del comparto in Italia

Plastic tax - Gualtieri apre alle modifiche : “Dobbiamo ridurre l’utilizzo della plastica monouso” : Una revisione della Plastic tax in modo da trovare un compromesso con Italia Viva e con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, i quali si sono opposti alla misura sugli imballaggi: questo è il programma sul tavolo del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che dovrebbe rivedere l'imposta sulla Plastica per inserirla in fase emendativa già nel primo passaggio parlamentare.Continua a leggere

“La Plastic tax scarica su imprese e lavoratori il costo della sostenibilità ambientale” : “Non c’è sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica: è bene che le Istituzioni a tutti i livelli lo comprendano, altrimenti si continuano a lanciare proclami che non trovano concretezza. Aggiungere una nuova tassa per le imprese sull’utilizzo della plastica negli imballaggi non risolve il problema ma scarica i costi della riduzione dell’impatto ambientale esclusivamente su aziende, lavoratori e consumatori”. Così Francesco Milza, ...