Piero Angela ricoverato al S Andrea di Roma dopo un incidente in casa | avambraccio

Piero Angela - ricovero in ospedale causa incidente domestico : Piero Angela, 90 anni, sarebbe ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito ad una caduta. Come riporta il Corriere della sera, il famoso divulgatore scientifico e padre di Alberto Angela avrebbe riportato un problema alla spalla a causa di un incidente domestico avuto qualche giorno fa. Piero Angela, 15 cose che non sai sul padre di Quark 1 – Piero Angela ha ricevuto 8 lauree ...

Ulisse Quella notte sulla Luna con Piero e Alberto Angela dove vederlo : Stasera in tv sabato 2 novembre 2019 va in onda Quella notte sulla Luna con Piero e Alberto Angela. Si tratta dello speciale di Ulisse tutto dedicato alla celebrazione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. SCOPRI COSA C’È IN TV Ulisse Quella notte sulla Luna con Piero e Alberto Angela anticipazioni Quella notte sulla Luna con Piero e Alberto Angela è una serata evento, nella quale padre e figlio torneranno insieme in tv per la ...

Internet oggi compie 50 anni - Piero Angela : “C’è ancora un diffuso analfabetismo digitale” : oggi 29 ottobre Internet compie 50 anni: la prima trasmissione dati tra due computer avvenne alle 22:30 del 29 ottobre 1969 tra il laboratorio di Leonard Kleinrock a Los Angeles (Ucla), e lo Stanford Research Institute, a 350 miglia di distanza. L’invio di quei pochi bit di informazioni attraverso la rete Arpanet – da cui si è poi originata Internet – ha dato vita ad una delle più grandi invenzioni dell’umanità. A far decollare Internet è stato, ...

Piero Angela : "I movimenti ecologisti sono sempre esistiti" : Andrea Pegoraro Il popolare conduttore spiega che si parla molto delle foreste ma quasi mai degli oceani. E aggiunge che "oggi le cose stanno peggiorando. Gli accordi di Parigi sono disattesi da paesi che a parole dicono di rispettarli e poi non lo fanno" Sottolinea che “i movimenti ecologisti sono sempre esistiti”. Lo evidenzia Piero Angela in un’intervista al Messaggero riferendosi a Greta Thunberg e alle sue battaglie in difesa ...

Piero Angela : "Greta mi piace - ma le cose che dice si sapevano già trent'anni fa" : “Greta mi piace, ma i movimenti ecologisti sono sempre esistiti”. A parlare è Piero Angela, 90 anni, in un’intervista al Messaggero rilasciata in occasione dello spettacolo teatrale “I segreti del mare” di cui sarà protagonista questa sera, 21 ottobre, all’Auditorium di Roma.Il divulgatore di “Quark” e “Superquark”, parlando dei problemi che si creano negli oceani con il ...

Clima - Piero Angela : oggi “si vive nell’eterno presente - navighiamo a vista. Il problema è l’uomo” : In un’intervista a “Il Messaggero”, il popolare divulgatore scientifico Piero Angela, padre di Quark, di Superquark e di Alberto Angela, racconta la nuova esperienza insieme all’esploratore, fotografo e amico Alberto Luca Recchi: “Per parlare di mare“, in programma questa sera all’Auditorium di Renzo Piano a Roma, il 17 dicembre a La Fenice di Venezia. Lo spettacolo, diviso in 3 parti, riguarderà le ...

“I movimenti ecologisti sono sempre esistiti” - dice Piero Angela : La scienza approda a teatro. “Per parlare di mare” con Piero Angela. Che dagli studi televisivi passa a calcare i palcoscenici. Questa sera all'Auditorium di Renzo Piano a Roma, il 17 dicembre a La Fenice di Venezia. Con un'intervista a Il Messaggero, il popolare uomo della tv, padre di Quark, di Superquark e di Alberto Angela, racconta la nuova esperienza insieme all'esploratore, fotografo e amico Alberto Luca Recchi, uno dei protagonisti dello ...

Striscia la notizia - Philippe Daverio a Libero : "In Rai davo fastidio a Piero e Alberto Angela" : L'Italia è un immenso museo all'aperto gratuito. E se si ha come guida turistica Philippe Daverio lo spettacolo diventa doppiamente interessante. L'ha capito Antonio Ricci che ha cucito addosso allo storico dell' arte, professore e saggista di origini alsaziane, la rubrica culturale con scadenza set

ltimo mese e nuovi orari per “Viaggi nell’antica Roma” - Foro di Cesare e Foro di Augusto a cura di Piero Angela e Paco Lanciano. Fino al 3 novembre 2019 : Roma – Manca solo un mese alla conclusione, per il 2019, dello straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso i suoi due appassionanti ed innovativi spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Cesare e del Foro di Augusto. I due spettacoli, che utilizzano tecnologie all’avanguardia, vedono l’ideazione e la cura di Piero Angela e Paco Lanciano con la storica collaborazione di Gaetano Capasso e con ...

Grande successo per Ulisse di Alberto Angela - papà Piero : "E' stato bravo" : Il figlio del famoso divulgatore scientifico porta alto il testimone del papà e riporta la cultura in prima serata su Rai...

Alberto Angela si confessa : i figli e l’emozione con papà Piero : La vita in diretta, Alberto Angela torna in tv con Ulisse: oggi si è confessato in un’intervista con Alberto Matano Alberto Angela oggi è stato ospite a La vita in diretta nello spazio dedicato alle interviste. Alberto Matano ha regalato al pubblico un bel momento insieme a uno dei volti più amati, soprattutto dalle donne […] L'articolo Alberto Angela si confessa: i figli e l’emozione con papà Piero proviene da Gossip e Tv.