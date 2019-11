“Piano Nazionale inadeguato se non si valorizza il ruolo dell’agricoltura nel contrasto

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “Promuovere il pieno utilizzo del biogas esistente, stimolare lo sviluppo del biometano e favorire tecnologie e pratiche agronomiche che consentano la ricarbonizzazione dei suoli” sono queste le linee direttrici per favorire la transizione verso un modello circolare di produzione agricola, tracciate dal Presidente Piero Gattoni, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energeticaal PianoEnergia e Clima per il 2030. L’agricoltura può partecipare attivamente alla soluzione della crisi climatica grazie alle forti potenzialità di contenimento delle emissioni, di supporto al greening delle reti di distribuzione del gas e di bilanciamento rinnovabile del sistema elettrico italiano. Il presidente Gattoni, intervenendo in rappresentanza degli ...

elenabonetti : Il #FamilyAct è un piano nazionale integrato a servizio di tutte le famiglie e del Paese. Investiamo sulle famiglie… - ItaliaViva : .@elenabonetti:'La scelta politica è chiara: mettere al centro le famiglie e investire risorse significative per so… - vittorio_poli : RT @claudio_2022: Il problema non sono le capacità, ma la serietà delle persone. Balotelli è un pidocchio rifatto. Le razze, il razzismo no… -