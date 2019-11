Piacere Maisano | la nuova produzione originale su TV8

Piacere Maisano - diretta dalle 23.45 su TvBlog : Debutta stasera alle 23.45 su Tv8 Piacere Maisano , un nuovo programma condotto da Marco Maisano , uno dei talenti più interessanti provenienti da Le Iene e Nemo (qui l'intervista di TvBlog ). La trasmissione si prefigge di raccontare nuove storie mediante l’occhio di un telefonino in mano all’inviato e della telecamera di un videomaker.Le clip girate con lo smartphone, come se si trattasse delle storie Instagram, consentiranno di sentirsi ...

Piacere Maisano - l'ex iena Marco Maisano su TV8 : "Parlerò di temi elevati - ma in chiave pop" : Saranno sei gli appuntamenti che vedranno, a partire da domani sera in seconda serata su TV8, subito dopo la messa in onda di X Factor, l'ex iena Marco Maisano raccontare di alcuni tra i temi più interessanti fra quelli legati all'attualità e alle nuove tendenze, attraverso un format completamente nuovo e personalizzato.Stiamo parlando del nuovo programma autunnale Piacere Maisano, in partenza domani, 6 novembre, e poi in onda ogni mercoledì ...