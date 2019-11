Piacere Maisano | diretta dalle 23 45 su TvBlog

Piacere Maisano - l'ex iena Marco Maisano su TV8 : "Parlerò di temi elevati - ma in chiave pop" : Saranno sei gli appuntamenti che vedranno, a partire da domani sera in seconda serata su TV8, subito dopo la messa in onda di X Factor, l'ex iena Marco Maisano raccontare di alcuni tra i temi più interessanti fra quelli legati all'attualità e alle nuove tendenze, attraverso un format completamente nuovo e personalizzato.Stiamo parlando del nuovo programma autunnale Piacere Maisano, in partenza domani, 6 novembre, e poi in onda ogni mercoledì ...