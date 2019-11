Perugina | si conferma polo produttivo di eccellenza del cioccolato 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) (Adnkronos) – Grande soddisfazione per il marchio, conosciuto in tutto il mondo e che riesce ad essere sempre apprezzato nel corso degli anni: ‘A Milano abbiamo presentato diverse innovazioni e siamo molto orgogliosi perché abbiamo un prodotto ideale come I Granellati, non solo per il mercato nazionale, ma anche per la Spagna e la Francia ‘ afferma Federico Giorgio Marano, direttore marketing Divisione Dolciari di Nestlé Italiana – Quella de I Granellati è una linea di produzione nuova che ci permette di ottenere un gusto unico, su cui è stata fatta una grande ricerca per trovare gusti particolari e unici per appagare i nostri consumatori.Accanto a questa novità abbiamo ilNero, un prodotto che si è rinnovato negli anni ed oggi è ancora più sottile, con alla base una ricetta unica nata da Luisa Spagnoli, il gusto unico riconosciuto da ...