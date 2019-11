Per Diablo IV Blizzard sta pensando all' introduzione del cross-play

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 6 novembre 2019)IV è molto, molto lontano, e probabilmente non ci metteremo le mani sopra per qualche altro anno, maha già iniziato a parlare di alcuni dettagli interessanti. Sappiamo, ad esempio, che il gioco presenterà un mondo aperto condiviso e che - visto che funzionerà essenzialmente come un MMO, con eventi mondiali, dungeon, arene PvP - richiederà una connessione internet.Dato che il gioco si concentra sul multier, molti si chiedono se supporterà ilal lancio.ha dato una prima risposta, anche se non ha confermato del tutto la feature.Parlando con The Telegraph, Allen Adham - co-fondatore diEntertainment e produttore esecutivo del prossimo gioco di ruolo d'azione - ha affermato che ilè "un obiettivo" per il team di sviluppo e qualcosa di cui sono molto entusiasti.Leggi altro...

