Pensioni | Senaldi su Quota 100 | ' Non ce la potevamo permettere | soldi che stiamo pagando'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Continua a tenere banco la questione. Un argomento che oltre a suscitare dibattiti tra gli esperti della materia previdenziale sconfina anche nei talk show politici. Nel corso della trasmissione di La 7 Di martedì, condotta da Giovanni Floris, a soffermarsi su100 è stato il direttore di Libero Pietro. Il giornalista ha dichiarato che, a suo avviso, si dovrebbe sottolineare come la misura voluta dal governo giallo-verde per agevolare l'uscita dal lavoro, prima di quanto disposto dalla legge Fornero, non sia sostenibile per le casse italiane. Il destino di100 è segnato100, secondo quelle che sono state le intenzioni palesate dal governo, è una misura destinata ad andare ad esaurimento alla fine del 2021. Indipendentemente, però, da quello che sarà il destino della misura, è notorio che spesso lerappresentino un argomento di punta delle ...

