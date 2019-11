' Pecora elettrica' incendiata | motorino usato come miccia

Centocelle - incendiata la libreria La Pecora Elettrica : Un vero e proprio incubo per i proprietari della nota libreria e caffetteria La Pecora Elettrica a Centocelle. Era stata incendiata il 25 aprile e avrebbe dovuto riaprire domani, 7 novembre, ma la notte scorsa, verso le 3, è stata messa a fuoco un'altra volta. Si tratta di nuovo di un incendio doloso, infatti lei locali sono stati trovati liquidi infiammabili. Da quanto si apprende gli interni sono andati completamente distrutti. I lavori di ...

Roma - la rabbia del proprietario de ‘La Pecora elettrica’ data alle fiamme : “Terzo attentato in pochi mesi - le istituzioni ci hanno abbandonato” : La pecora Elettrica, libreria-bistrot antifascista nel quartiere Romano di Centocelle, avrebbe dovuto riaprire domani dopo l’attentato incendiario subito tra il 24 e 25 aprile scorso. Ma qualcuno evidentemente non vuole che ciò avvenga: questa notte il locale è stato di nuovo dato alle fiamme. È sconvolto Danilo Ruggeri, uno dei proprietari del locale, che si sente abbandonato dalle istituzioni. Non dai residenti e dagli avventori del locale che ...

Roma : Martella - ‘vile rogo libri - vicinanza a Pecora elettrica’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Un luogo d’incontro di anime e di pensieri. Un luogo in cui fare cultura e promuovere i talenti. Tanto nobile la visione ed il progetto di chi anima La Pecora Elettrica, quanto vile chi mette al rogo libri, idee ed impegno sociale. Piena vicinanza e solidarietà ai proprietari”. Lo scrive su twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella. L'articolo Roma: ...

Pecora elettrica - Franceschini visita la libreria andata a fuoco : “Fatto di una gravità assoluta. Stato sia presente” : Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha visitato la libreria ‘La Pecora elettrica’ di via delle Palme, nel quartiere di Centocelle a Roma, andata a fuoco per la seconda volta la notte scorsa. “Bruciare una libreria di ragazzi aperta in periferia, coinvolgendo la comunità è un atto incredibile e intollerabile” ha detto Franceschini L'articolo Pecora elettrica, Franceschini visita la libreria andata a fuoco: ...

Roma - nuovo incendio a libreria 'Pecora elettrica' alla vigilia della riapertura : E' il secondo attacco dopo quello del 25 aprile scorso. Trovato liquidi infiammabile nei locali. Solidarietà di Gipi e Michela Murgia. Rabbia nel quartiere: "E' un punto di riferimento". Raggi: "Inquietante". Zingaretti: "Ai proprietari dico di tenere duro"

Roma - ancora in fiamme la libreria antifascista “Pecora Elettrica”. Già incendiata il 25 aprile - avrebbe dovuto riaprire a breve : “L’incendio di stanotte l’ha distrutta di nuovo. Sono entrati e hanno dato fuoco a tutto”: così il titolare della libreria “La Pecora elettrica”, il locale antifascista di in via delle Palme, nel quartiere di Centocelle, a Roma. Già colpito da un rogo la notte del 25 aprile, è andato in fiamme alla vigilia della sua riapertura. Le cause sono ancora da chiarire, ma non si esclude la pista dolosa. Secondo i media ...

Roma - incendio alla Pecora elettrica : “Hanno usato i libri come combustibile” : Il secondo incendio in pochi mesi alla libreria e caffetteria "La Pecora Elettrica" nel quartiere Centocelle, a Roma, oltre a riaprire il dibattito sulla presenza della criminalità organizzata nella Capitale mostra come la cultura sia sotto attacco oggi nel nostro Paese perché, semplicemente, fa paura.Continua a leggere

