Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 6 novembre 2019): Non credo ci sia in giro un allenatore che possa fare meglio di Ancelotti aA Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Pierluigi, giornalista, per parlare degliaccaduti ae di Ancelotti. Queste le sue parole riportate da forzazzurri.net: “Faccio fatica a capire cosa sta accadendo ine anche il fatto che Ancelotti non abbia parlato nel post-Salisburgo rappresenta un atteggiamento non da Ancelotti. Non credo ci sia in giro un allenatore che possa fare meglio di Ancelotti ae nelle parole di Insigne c’è una conferma di quanto sia importante l’allenatore nell’unità del gruppo per cui trovo esagerata l’azione catastrofista che c’è in questo momento. Non sono soddisfatto della gestione perchè l’inizio di stagione delè deludente ...

Enzovit : Pardo sugli ultimi avvenimenti a casa Napoli: ”Mi fiderei ancora di Ancelotti” -