Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Boom di uscite al cinema di forte richiamo, questo 7 novembre, nove film per grandi e piccini, troppa grazia, impossibile che trovino soddisfazione al botteghino. È il caso di consigliare, nel mucchio, un titolo imprescindibile: è “”, che per via della firma, Bong Joon-ho, e degli interpreti tutti coreani, potrebbe passare inosservato, in barba alla meritatissimad’oro a.“” è uno scatenato noir sud-imperniato su un conflitto di classe, anzi “il”conflitto di classe primario: quello tra i ricchissimi e i poverissimi. Il cinquantenne Bong Joon-ho è tutt’altro che un solito ignoto. Dopo i due film con cui è esploso (“Memories of a Murder” e “The Host”) , ha diretto “Snowpiercer”, forse la sci-fi più adrenalinica degli ultimi ...

HuffPostItalia : 'Parasite', ecco perché è imperdibile il capolavoro coreano Palma d'oro a Cannes - Ma_Se_Domani : #masedomani #alzatevidaldivano e regalatevi un film al #cinema questa settimana arrivano #TheIrishman #Parasite… - DanieleTrenti : RT @itakon_figures: Tornati da Lucca Comics?Ora di Cinema! ?? Ecco le uscite cinematografiche della settimana! ???? -