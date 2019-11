Papa Francesco e i preti sposati | a Striscia le parole inedite

Papa Francesco ribadisce ancora : "Costruire ponti" : Francesco Boezi Il Papa, nell'udienza generale di oggi, ha ribadito un precetto caro alla sua pastorale. Per il pontefice non si può non costruire ponti Papa Francesco continua a predicare sulla bontà di un mondo aperto. Nel corso dell'udienza di oggi, Jorge Mario Bergoglio ha pronunciato ancora un'espressione che gli è cara: "Costruire ponti", ha detto. Il materiale per far sì che i collegamenti con chi professa o no una fede ...

Papa Francesco presto sostituito? Voci sul clamoroso ribaltone in Vaticano : c'è già il nome del successore : I malumori generati da Papa Francesco in Vaticano si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo il Sinodo sull'Amazzonia. In occasione del quale Bergoglio ha proposto l'abolizione dell'obbligo del celibato per i diaconi. E così Italia Oggi ipotizza che ci sia una fronda pronta a sostituire France

"Così ho gettato nel Tevere le statue indios di Papa Francesco" : Cristina Verdi La confessione del 26enne austriaco Alexander Tschugguel in un video pubblicato sul sito del blog tradizionalista Corrispondenza Romana: "Quelle statue violavano i dettami della nostra religione" Si chiama Alexander Tschugguel, ha 26 anni e l’aria del bravo ragazzo. È lui a confessarsi davanti ad una telecamera per rivendicare, quasi fosse un terrorista, di aver gettato nel Tevere le statuette indigene poste nella ...

Papa Francesco smentito da Ruini : "Doveroso dialogare con Salvini - ha notevoli prospettive. E sui migranti..." : Se Papa Francesco vuole spostare l'asse della Chiesa a sinistra, sbaglia di grosso. Il cardinale Camillo Ruini, in un'intervista al Corriere della Sera, rivede completamente il rapporto tra il Vaticano e la politica. "Non è questo il tempo per dar vita a un partito dei cattolici - spiega l'88enne st

Papa Francesco e i preti sposati - cardinal Ruini smantella Bergoglio e Sinodo : "Scelta sbagliata - un guaio" : Un prete divorziato "sarebbe un guaio". Il cardinale Camillo Ruini, in una esplosiva intervista al Corriere della Sera, mina sul nascere il progetto di Papa Francesco per far saltare l'obbligo del celibato, punto cruciale del Sinodo sull'Amazzonia, e dare ossigeno attraverso ai diaconi sposati a una

Papa Francesco - in Vaticano un terrore chiamato Pignatone : i nuovi dossier del super-magistrato : Giuseppe Pignatone, fino allo scorso maggio capo della procura di Roma, e ora nuovo presidente del Tribunale Vaticano scelto da Papa Francesco ha messo gli occhi sui conti del Bambino Gesù e all'acquisto di un immobile da parte della Segreteria di Stato. I conti dell' ospedale Vaticano sono sotto os

L'anatema di Papa Francesco su maghi e cartomanti : Francesca Bernasconi Bergoglio contro gli indovini, che sostengono di saper leggere il futuro: "Ancora oggi c'è chi paga per questo" Papa Francesco mette sotto accusa maghi e cartomanti. E lo fa durante l'udienza generale del mercoledì, quando i fedeli da tutto il mondo sono riuniti in Piazza San Pietro. "C'è gente che ancora oggi paga per rivolgersi agli indovini", ha esordito Bergoglio, condannando la pratica di ricorrere agli ...

Gli incontri segreti della sindaca Raggi con Papa Francesco : «Papa Francesco? È la mia guida spirituale». Virginia Raggi in pubblico, davanti ai taccuini, non ne parla mai. Ma quando si rilassa, magari lontana dal Campidoglio, racconta in...

Papa Francesco cambia nome all’Archivio Vaticano : da ‘segreto’ a ‘apostolico’. Basterà a fugare ogni mistero? : Tutto ruota attorno alla parola “segreto”. Ha fatto riflettere, e a qualcuno perfino storcere il naso, la decisione di Papa Francesco di modificare il nome dell’Archivio Segreto Vaticano in Archivio Apostolico Vaticano. Come ha spiegato lo stesso Bergoglio motivando la sua decisione, “il termine secretum, entrato a formare la denominazione propria dell’istituzione, prevalsa negli ultimi secoli, era giustificato, perché indicava che il nuovo ...

Papa Francesco - rivelazione choc di Gianluigi Nuzzi : "Sapeva dei soldi spariti prima della magistratura" : Gianluigi Nuzzi torna sulla crisi finanziaria del Vaticano, dopo la pubblicazione del suo nuovo libro Giudizio Universale. Lo ha fatto con un post pubblicato mercoledì 30 sulla sua pagina di Facebook: "In Vaticano circola la storia che Papa Francesco sull’operazione immobiliare di Londra da tempo ab

Papa Francesco : l'Archivio vaticano non sarà più definito 'segreto' : Con una lunga lettera apostolica Papa Francesco ha annunciato un cambio di nome dell'Archivio segreto del vaticano. Non verrà più definito "segreto", bensì "apostolico". Una decisione a cui Papa Bergoglio è giunto a seguito di diverse sollecitazioni. Un modo anche per eliminare tutte le varie teorie fantasiose che da anni circolano intorno a questi volumi, proprio a causa della parola "segreto". l'Archivio apostolico La rivoluzione messa in atto ...

Papa Francesco in angoscia : "Sfumature addirittura negative". Rivoluziona anche l'Archivio segreto vaticano : l'Archivio segreto vaticano, da oltre 400 anni al servizio della Santa Sede, cambierà nome. Papa Francesco, con una lettera apostolica in forma di Motu proprio, ha deciso di denominarlo Archivio apostolico vaticano. Nella lettera, si legge su Vatican News, Bergoglio spiega le ragioni di questa modif

Papa Francesco - la dolorosa frase ai fedelissimi : pentito per aver fatto saltare il gendarme : Luigi Bisignani è sempre bene informato sui retroscena politici e anche su quelli vaticani che riguardano Bergoglio. Sul Tempo, rivela che Papa Francesco si è pentito per "aver cacciato su due piedi, dopo averlo indirettamente accusato addirittura di peccato mortale, il capo della gendarmeria Vatica

Papa Francesco : “Amazzonia sfregiata - si disprezza il popolo rubando la terra” : Parlando del “volto sfregiato dell’Amazzonia” nell’omelia della messa conclusiva del Sinodo, Papa Francesco ha affermato che l’uomo ancora oggi tende ad alzare muri, disprezzare gli altri e le loro tradizioni, occuparne le terre. “Quante volte chi sta davanti, come il fariseo rispetto al pubblicano, innalza muri per aumentare le distanze, rendendo gli altri ancora più scarti. Oppure, ritenendoli arretrati e di ...