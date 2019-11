Pallavolo – Superlega | Milano si prepara alla sfida con Ravenna | out Alletti e Piano

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Prova del nove percontro: un successo porterebbe l’Allianz Powervolley a 9 punti in classifica: out, in campo ancora Gironi. È di nuovo tempo diper l’Allianz Powervolley: domani, in diretta Raisport (canale 58 del DTT) alle ore 20.30, la formazione di coach Piazza scende in campo in trasferta contro. Il posticipo tra milanesi eti chiuderà così la terza giornata del campionato conpronta a riprendere il ritmo partita dopo 11 giorni dgara del 27 ottobre in casa contro Civitanova. Con il bottino di 6 punti in tre gare (due vittorie ed una sconfitta, con l’anticipo vittorioso della quarta giornata già disputato contro Perugia), l’Allianz Powervolley si presenta al Pala de Andrè dicon la voglia di tornare al successo dopo il primo stop casalingo patito all’Allianz Cloud contro Civitanova. Una prova del 9 ...

biprettyunicorn : RT @pilloledivolley: 3ª RS: via alla due giorni che completerà la giornata. Oggi Trento di scena a Vibo Valentia, Monza ospita Perugia ??????… - theheronstairs0 : RT @Volleyball_it: Pallavoto: Sirci da 0 a 10, Leon 9. Zaytsev multitasking: ... - Volleyball_it : Milano: Alletti ancora costretto allo stop -