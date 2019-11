Palermo : social almeno una volta al giorno ma anche libri e cinema - il ritratto dei giovani (3) : (Adnkronos) - Nel questionario sono state inserite anche due domande sul tema del bullismo e cyberbullismo. L’1% non sa cosa siano; l'1,6% li considera una bravata e/o uno scherzo e approvazione al gesto; il 2,9% condanna entrambi i fenomeni e il 94,5% sostiene che siano una forma di violenza e/o un

Palermo : social almeno una volta al giorno ma anche libri e cinema - il ritratto dei giovani : Palermo , 6 nov.(Adnkronos) – Considerano il bullismo e il cyberbullismo una forma di violenza e un reato, si collegano almeno una volta al giorno a Internet utilizzando lo smartphone e lo fanno soprattutto per accedere ai social come Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp. Ma vanno anche al cinema , visitano musei e monumenti, che preferiscono agli spettacoli musicali, e leggono almeno un libro all’anno. E’ ...

Palermo : social almeno una volta al giorno ma anche libri e cinema - il ritratto dei giovani (3) : (Adnkronos) – Nel questionario sono state inserite anche due domande sul tema del bullismo e cyberbullismo. L’1% non sa cosa siano; l’1,6% li considera una bravata e/o uno scherzo e approvazione al gesto; il 2,9% condanna entrambi i fenomeni e il 94,5% sostiene che siano una forma di violenza e/o un reato. Un dato significativo riguarda l’accesso ai social : l’84% ha dichiarato di aver usato negli ultimi 3 mesi ...

Palermo : social almeno una volta al giorno ma anche libri e cinema - il ritratto dei giovani (2) : (Adnkronos) – Secondo la ricerca, il 91% degli intervistati va al cinema e circa due studenti su tre, almeno una volta in 12 mesi, sono anche andati al teatro (61,6%), a visitare musei e mostre (63,4%) e monumenti (68,2%). Meno fruiti sono gli spettacoli musicali (il 57,7% non vi ha partecipato nei 12 mesi passati) e, soprattutto, la discoteca (78,1%), ambiente ancora lontano per i ragazzi tra i 12 e i 14 anni. Nonostante le ...